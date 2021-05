Společnost Anygence totiž otevřela ve spolupráci s TJ Sokol Královské Vinohrady a městskou částí Praha 2 nové testovací centrum na covid–19 v Riegrových sadech. Odběrové místo je umístěno vedle budovy Sokola v Polské ulici.

Právě Sokolové využijí podle ředitele areálu Vladimíra Kačírka testovací centrum pro návrat dětí i dospělých ke sportovním aktivitám. „Povinné testy nás i přes příznivý vývoj pandemické situace budou ještě dlouhou dobu provázet. Pro nás je hlavní rychlý návrat lidí k běžnému životu, ke kterému sport neodmyslitelně patří," řekl Kačírek.

Kromě sportující mládeže i dospělých může na testy přijít také veřejnost. Vhod by to mohlo přijít třeba těm, kteří se vydají posedět do oblíbených pivních zahrádek v Riegrových sadech. Provádí se zde totiž antigenní testy zdarma, PCR testy i testy na protilátky z krve. V červnu bude odběrové místo nabízet PCR testy v rámci celostátního testování dvakrát do měsíce zdarma.

Otestovat se lze i bez objednání

Centrum nabízí šetrné antigenní testy ze špičky nosu a také certifikované RT-PCR testy ze slin. Testování spolu s postupným očkováním je podle ředitele Anygence Jakuba Schůrka stále nejúčinnější zbraní proti šíření koronaviru. Zároveň umožňuje postupné rozvolňování.

„Nicméně kvalitní a pravidelné testy budou i nadále nutné pro to, abychom za několik měsíců nečelili další vlně. Testy jsou stále spolehlivější a uživatelsky přívětivější. Zároveň se snižuje i jejich finanční náročnost," uvedl Schůrek.

Odběrové místo je otevřené od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. Testování probíhá na základě online objednávky na webových stránkách scan.anygence.com, kde si lidé mohou zvolit konkrétní test, termín a čas. V případě potřeby se testují i příchozí bez objednání. Centrum vydává také lékařské potvrzení o výsledku testu pro vycestování do zahraničí v několika jazycích.

„Bohužel realita je taková, že testování ještě nějakou dobu bude součástí našeho běžného života. I proto vítáme další bezpečné, venkovní testovací místo v naší městské části,” uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.