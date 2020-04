Testy se provádějí ve dvou domech pro seniory, kde pracuje přibližně 60 lidí. Každý pracovník se na nákazu prověřuje jednou týdně. Testy zatím vyšly vždy negativně.

„Někdo by mohl říci, že když jsme nikoho neodhalili, tak je to k ničemu. Je to ale o prevenci. V momentě, kdy se nákaza dostane do pečovatelské služby, je pozdě,“ vysvětluje starosta Jiří Ptáček (TOP 09). Podle něj to vnáší mezi pracovníky i klienty více klidu.

V minulém týdnu začala radnice testovat i pracovníky krizových center na náměstí Jiřího z Poděbrad a za žižkovskou vozovnou, kam si lidé chodí vyzvedávat roušky či dezinfekci.

Městská část vsadila jak na rapid testy tak na výtěrovou metodu z nosu a krku. Druhou zmíněnou je schopna provádět výrazně levněji než stát. „Zdravotnický personál v našem pečovatelském domě si dokáže vzorky sám odebrat. Ve zkumavkách si to pak sami dopravíme to laboratoře,“ přibližuje Ptáček. „Díky tomu se pak pohybujeme v naprosto jiných částkách, než je státem deklarovaná cena 3000 korun,“ říká.

Radnice spolupracuje s firmou Tilia Laboratories, která podle Ptáčka jede na hranici svých kapacit. Tu vede lékařka Soňa Peková. Její soukromé zařízení nedaleko Kladna odhalilo první dva případy nemoci COVID-19 v metropoli, přesto se dlouho Peková nemohla do oficiálního testování zapojit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doktorku dokonce lživě kompromitoval. Pak se omluvil.