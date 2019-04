Dopravní terminál Smíchov totiž přímo navazuje na novou plánovanou čtvrť Smíchov City, developer chce v areálu mezi autobusovým nádražím Na Knížecí a vlakovým nádražím Praha-Smíchov začít stavět už letos. Železniční budovy i koleje už nepřekáží, pozemek je připraven, zavřít musela dokonce legendární zahradní restaurace Nagano 1998 naproti smíchovského pivovaru.

Hospoda Oáza zase ustoupí opravě nádražní budovy z padesátých let minulého století, kterou plánuje SŽDC zahájit v tomto roce. Rekonstrukce má trvat do přelomu roků 2020 a 2021. Týká se centrální haly i severního a jižního křídla. Zároveň SŽDC opraví do roku 2025 tři stávající nástupiště železniční stanice a vybuduje čtvrté.

„Projekt terminálu na Smíchově je trochu složitější, je zapotřebí koordinace se SŽDC,“ uvedl primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu, TOP 09). Na základě schváleného usnesení město s Technickou správou komunikací (TSK) a dopravním podnikem (DPP) začne připravovat projekt stavby nového dopravního uzlu a souvisejících úprav ulic Radlická a Za Ženskými domovy.

Lepší propojení Prahy a okolí

Podle Hlaváčka přijde jako první na řadu stavba záchytného parkoviště P+R pro tisícovku aut v blízkosti městského okruhu a přesun autobusového nádraží z Knížecí na nové místo do Dobříšské ulice. Obojí Prahu vyjde na 880 milionů korun, platforma nad kolejištěm železničního nádraží spolkne dalších asi 1,7 miliardy a úpravy Nádražní ulice budou stát 285 milionů korun.

„Hlavním přínosem studie je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově. Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy znamená lepší propojení Prahy a jejího okolí,“ uvedl loni v listopadu při představení projektu Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Magistrát zamýšlí v budoucnu propojit zde i lodní dopravu - tedy přívozy vozící cestující po Vltavě v rámci Pražské integrované dopravy.

„Doprava se řeší s rozvojem navazujícího prostoru. Je důležité, abychom dopravní řešení neoddělovali od územního rozvoje,“ prohlásil další primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě). Proto zatím pražští radní nevyhlásili termín zahájení ani dokončení obřího terminálu. Bude záležet, jak se bude měnit daná oblast na území Prahy 5.

První fáze developerského projektu na Smíchově zahrnuje zahrnuje tři samostatné domy v blízkosti nynějšího terminálu Na Knížecí na ploše zhruba 25 tisíc metrů čtverečních. Budovy budou mít maximálně šest podlaží, v přízemí se počítá s prostorami například pro restaurace, kavárny, ordinace či menší kanceláře. Hotovo má být za dva roky.

Občanům se nelíbí kilometrové přestupy

Sekyra Group plánuje celkem pět až šest etap, na jejížm konci by měla vzniknout nová čtvrť pro více než tři tisíce obyvatel. Projekt zahrnuje i novou centrálu České spořitelny nebo novou základní školu. Součástí plánů je také park o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních. Centrální tepnou celého území bude pěší bulvár lemovaný stromořadím s průhledy na Pražský hrad. Developer podle slov výkonného ředitele Leoše Anderleho vznik „prvního plně integrovaného dopravního terminálu v Praze“ inicioval.

Radnice městské části na facebookové stránce sdílela agenturní zprávu, na kterou reagoval Pavel Peterka. Zástupce občanského spolku Cibulka upozornil na absenci veřejné diskuze a některé zásadní chyby projektu. Podle Peterky mohl počkat parkovací dům pro návštěvníky metropole, který způsobí ještě větší zácpy.

„Důležitější jsou naopak krátké přestupy z příměstských autobusů na spoje městské hromadné dopravy,“ napsal. Autobusový terminál je podle něj nutné otevřít jako celek hned, nikoliv po etapách. „Nachodit denně kilometr na přestupech mezi autobusem a metrem je proti smyslu investice, která má přilákat mimopražské cestující z aut do veřejné dopravy,“ uvedl na webu spolku už v loňském roce.