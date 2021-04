Proti původním plánům se změnila konstrukce střechy, z projektu zmizela také centrála Správy železnic (SŽ), na kterou byla vypsána zvláštní architektonická soutěž.

Má zde být možné přestupovat mezi metrem, tramvajemi, vlaky a příměstskými spoji. Terminál bude zastřešen, do patra nad vlakové nádraží má být přemístěno nynější autobusové stanoviště Na Knížecí. Opraví se nádražní budova, jejíž centrální část bude součástí terminálu, a přibude čtvrté vlakové nástupiště. Součástí projektu je stavba P+R parkovacího domu pro 1000 aut.

Dva až tři roky příprava, otevření 2026

Projektanty magistrát vybral v soutěži loni v březnu, před zahájením prací na dokumentaci k územnímu rozhodnutí musela podle smlouvy s dodavateli konečnou podobu ještě jednou schválit rada. Podle schváleného dokumentu byla mírně přepracována konstrukce zastřešení terminálu, které by mělo mít kromě konstrukčních změn tmavší barvu.

Z urbanistického pohledu je podle dokumentu největší změnou vyčlenění nynějšího jižního křídla nádraží, kde bude nové sídlo SŽ a možná i jiných státních firem či institucí.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu) řekl, že město počítá s otevřením terminálu v roce 2026. „Očekáváme dva až tři roky přípravy stavby a zhruba dva roky výstavbu,“ řekl. Dodal, že náklady pro město, které budou zahrnovat zejména výstavbu nového autobusového terminálu a P+R parkoviště, jsou odhadovány na více než dvě miliardy korun.

Další náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) dodal, že v projektu se počítá s využitím moderních postupů například v hospodaření s vodou nebo s využitím obnovitelných zdrojů energií.

„V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ řekl Scheinherr.

Prototyp části zastřešení ve stávající budově

Hlavní město Praha se rozhodlo v prostorách stávajícího nádraží instalovat prototyp části zastřešení. To má sloužit jednak k otestování nových technologií a také k tomu, aby se s podobou seznámila veřejnost. Prototyp by se měl na nádraží objevit letos. „Veřejnost se nyní může těšit na vzorek střechy, který chceme co nejdříve zrealizovat,“ dodal Hlaváček.

Terminál bude mít podle plánů města několik úrovní. Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. Ve druhé úrovni bude samotná stanice, která bude na stejné rovině jako dnes. Nad ní je v plánu terminál pro příměstské a dálkové autobusy. Pod tím vším bude metro. Všechny úrovně a druhy dopravy budou vzájemně propojeny.

Práce město koordinuje se Správou železnic, která bude mít na starosti zejména rekonstrukci budovy nádraží a železniční stanice včetně opravy nástupišť, vytvoření jednoho nového a opravy podchodů. Vznikne také lávka přes železnici, která spojí Smíchov, Radlice a budovanou čtvrť Smíchov City mezi nádražím a Na Knížecí.

Původně chtěla Správa železnic opravit stávající nádraží na Smíchově dříve, ale nakonec se rozhodla počkat na magistrát a postup s ním koordinovat. Stejně tak se čekalo na zahájení proměny okolí budoucího terminálu v režii Sekyra Group.

Developer v sousedství totiž staví novou čtvrť. Jako první vyroste poblíž autobusového nádraží objekt se dvěma stovkami bytů, které už jsou v prodeji. Severní část Smíchov City naváže na stávající zástavbu. V první etapě vzniknou dva domovní bloky a kancelářská budova Na Knížecí.

Sekyra Group zároveň loni požádala o posouzení vlivu na životní prostředí pro druhou fázi, nazvanou Smíchov City Jih. Zatímco Sever bude převážně rezidenční, přes polovinu jižní části obsadí kampus České spořitelny, zahrnující čtyři kancelářské budovy. Právě druhá fáze zásadně změní tvář nynějšího brownfieldu. Vznikne, slovy developera, multifunkční moderní čtvrť s důrazem na živý veřejný prostor. Téměř kilometrová pěší zóna propojí náměstí Na Knížecí a právě nový terminál vlakového nádraží.