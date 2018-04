Bude víc pršet, ale teplo zůstane

Management - Management Vedoucí 41 500 Kč

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 41500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce : Jungmannova 36/31, Praha 1 - Nové Město, Způsob prvního kontaktu : e-mailem - ondrej.sury@ibs-sro.com, Kontaktní osoba : pan Ondřej Surý, Upřesňující informace : má na starosti všechny operativní aspekty firmy. To zahrnuje mimo jiné prodej (získávání místních i mezinárodních klientů), marketing (mezinárodní digitální i fyzické marketingové aktivity), HR (organizace pohovorů, nábor kandidátů do manažerského týmu), vývoj produktů, získávání sponzorů a budování vztahů se sponzory pro finančí zabezpečení firmy do budoucna.. Pracoviště: Spaceti s.r.o., Jungmannova, č.p. 36, 110 00 Praha 1. Informace: Ondřej Surý, .