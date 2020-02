Tenisovým kurtům, kde hrával tenis druhý československý prezident Edvard Beneš, zvoní hrana. Podle plánů městské části Praha 2 vznikne naproti Riegrovým sadům moderní pobytový dům pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou s kapacitou 100 lůžek. V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci.

„Všechny analýzy potvrzují, že z demografického hlediska se očekává během příštích dvaceti let nárůst počtu seniorů nad 75 let až na dvojnásobek. Již dnes nejsme schopni zabezpečit poptávku po pobytových službách pro naše občany,“ prohlásila místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Zatím 1093 podpisů

Petici za záchranu unikátního sportoviště podepsalo ke včerejšímu dni 1093 lidí. „Je to jeden z mála kurtů pod širým nebem. Takové možnosti v centru skoro nejsou, jsou tu jen haly,“ vysvětluje organizátor petice a člen Tenisového klubu Vinohrady Marek Preiss.

„Nejsme proti stavbě domova pro seniory. Kdyby Praha 2 chtěla, tak by na to pozemky měla, kdyby je soustavně neprodávala developerům, například v Italské ulici, kde se aktuálně staví. Když jsou nyní potřeba pozemky, tak se to vezme z kurtů,“ dodává Preiss s tím, že existují i jiné možnosti. „Praha 2 má v majetku asi 120 domů. Kdyby projekt nebyl tak megalomanský, dalo by se jít i do rekonstrukce stávajících činžovních domů. Nebo se mohli spojit s jinou částí Prahy, kde je snazší stavět,“ dodává.

Vedení radnice o petici ví, o jiných možnostech ale neuvažuje. „Jsme přesvědčeni, že naléhavost vzniku podobného zařízení vzhledem k demografickému vývoji v městské části a možnost sportovního vyžití poměrně malého uzavřeného společenství lidí je nesrovnatelné,“ řekla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Podle ní je možností ke sportování dostatek třeba v Riegrových sadech.