Telefonní budky pomalu mizí z měst. Vysloužilé získávají nové uplatnění

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 45 000 Kč

Obchodní referenti PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 55000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost NUVIA a. s. je významná inženýrsko-dodavatelská společnost zajištující komplexní dodávky a služby pro zákazníky z oblasti průmyslové automatizace, radiační ochrany, jaderné energetiky. Svými produkty umožňuje firmám růst v oblasti výroby, zajištění ochrany společnosti a životního prostředí před radiačním zářením… Sídlíme v Třebíči, v rámci nadnárodního koncernu Vinci nás najdete po celém světě. , , Hledáme nového kolegu/yni, který/á se bude podílet na řízení projektů na Ukrajině a v dalších zemích Společenství nezávislých států (většinová část práce bude realizována z ČR). Vaši zákazníci budou především z oblasti jaderné energetiky., , Náplň práce:, - tvorba technické dokumentace zakázek,, - komunikace s úřady odpovídajících zemí a zajištění potřebné agendy k realizovaným projektům, , - vyhledávání nových obchodních příležitostí., , Požadavky na kandidáta:, - VŠ vzdělání technického zaměření,, - zkušenosti z oblasti projektového řízení alespoň 10 let na Ukrajině nebo v zemích Společenství nezávislých států,, - projektové nebo manažerské zkušenosti s nakládáním s radioaktivními odpady alespoň 10 let, , - velmi dobrá znalost ruského či ukrajinského jazyka (písemně i ústně),, - středně pokročilá znalost anglického jazyka (písemně i ústně),, - dobré komunikační a řídící schopnosti., , Zaměstnanecké výhody:, - odpovídající měsíční mzda a odměny (roční, ze zisku firmy),, - 25 dní dovolené,, - stravenky,, - zvýhodněný telefonní tarif u firemního mobilního operátora,, - služební telefon a notebook,, - příspěvek na jazykovou výuku,, - občerstvení na pracovišti,, - zapojení do akciového programu firmy., , Prvnotní kontakt e-mailem: hr@nuvia.cz. Pracoviště: Nuvia a.s. - pracoviště kunratice, K Verneráku, č.p. 507, 148 00 Praha 414. Informace: Eva Skálová, +420 568 409 815.