Technická správa komunikací (TSK) se rozhodla, že mostu zkusí vybrat oficiální jméno. Na svém facebookovém a twitterovém profilu zveřejnila anketu, ve které nechává lidi hlasovat o názvu. Na výběr je název Lanový, nebo Vršovický most. Zatím s převahou vede Lanový most.

„Označení Lanový most je vžité, ale nejde o oficiální název. Často vedeme debaty, zda jej psát s velkým, nebo malým L. Když to bude oficiální, problém bude vyřešen,“ vysvětlila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Jak by se podle vás měl jmenovat lanový most na Jižní Spojce? Říkáme mu tak všichni, ale oficiální název nemá. V dokumentaci TSK je označen Y529 – SDO – ČSD přes Mitas. Hlasujte v naší anketě nebo navrhněte Váš název v diskusi. #mostyPraha — TSK Praha (@TSKPraha) July 30, 2019

Nový název by měla schválit speciální komise a později i pražští radní. V minulosti byl v dokumentaci most nazván také jako most přes seřaďovací nádraží. Tento název bude už zcela nepřesný, modernizací koridoru seřaďovací nádraží zmizí.

Most na Jižní spojce slouží od roku 1997. Označení lanový se používá díky jeho vzhledu, není ale úplně přesné. Jde totiž o zavěšenou konstrukci.

Hlasování o jménu přichází v době, kdy TSK musí o víkendu most opět zavřít kvůli diagnostice dvacet let staré mostní konstrukce. Most byl uzavřen už předminulý víkend, kompletní uzavírka čeká řidiče také o tomto víkendu od soboty 11.30 do neděle 14.00. Během ní se uskuteční statické a dynamické zatěžovací zkoušky.

Způsobí druhá uzavírka kolaps?

Zatímco první uzavírka proběhla v klidu, druhá může přinést problémy. Je naplánována na dobu, kdy je současně uzavřena část úseku v Průběžné ulici v místě podjezdu pod tratí směrem ke Švehlově ulici. Omezení se dotkne MHD, individuální dopravy, chodců i cyklistů. Ve všední dny přes most na Jižní spojce projede 100 tisíc vozidel, z toho 15 tisíc kamionů.

Omezení dopravy na mostu začala 2. července, provoz je nyní zúžen do dvou jízdních pruhů. Veškerá dopravní opatření na mostě skončí v pátek 16. srpna.

Diagnostiku zde provádí společnost Inset. „Zaměříme se hlavně na předpínací kabely nosné konstrukce a napětí v betonových vzpěrách. Na most se proto nainstalují snímače vibrací či náklonů a tenzometry k pozorování trhlin ve vzpěrách a táhlech,“ upřesňuje Ludvík Hegrlík ze společnosti Inset.

Výsledky diagnostiky lanového mostu budou známy v únoru 2020.