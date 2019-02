/ANKETA/ Minule Babišovy koblihy, letos máslo. Politici chtějí do parlamentních voleb promlouvat i prostřednictvím chuťových buněk svých voličů. Úřady už cenu šetří. Smetana zlevňuje, podle šéfa Madety by se to mohlo projevit i na másle

Rostoucí ceny másla chce pár týdnů před volbami zastavit premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vyzval ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby úředníci zjistili, zda se při prodeji másla neporušuje zákon o cenách. „Zdražení mléčných výrobků je vážný problém, který zasahuje sociálně citlivé skupiny,“ tvrdí Sobotka.

Podle obchodníků jeho náhlá snaha zřejmě vyjde naprázdno. „Pan premiér se bije v prsa, že zajistí nízkou cenu másla. Já můžu říci naprosto jednoznačně a otevřeně, že se mu to určitě nepovede,“ řekla Deníku prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. „Už tady nemáme centrální plánování a řízení,“ vysvětlila.

Spotřebitelé si zaslouží informaci, kde končí zisky ze zdražení másla, řekl Sobotka a vyzval obchodní řetězce, aby zveřejnily své marže.

„My s tím nemáme žádný problém,“ uvedla Nováková. „Není pravda, že by se řetězce obohacovaly, že by dávaly kdovíjaké marže. Jsme schopni to prokázat a prokázalo to i šetření ministerstva financí,“ prohlásila. Přirážky u másla se podle ní pohybují obvykle mezi osmi a 20 procenty jeho ceny.

„Můžou přijít, aby si nemysleli, že se Madeta šprajcuje, ale nevím, co chtějí kontrolovat,“ řekl Deníku na adresu inspektorů generální ředitel významné jihočeské mlékárenské firmy Madeta Milan Teplý. „Na co budu moci, odpovím, ale nemůžu říkat předávací ceny na řetězce, i kdybych chtěl. Mám to ve smlouvě,“ vysvětlil.

Sobotka věří, že pouhé vyslání kontrolorů bude psychologicky působit proti neúměrnému zdražování másla. Otázkou je, zda situaci nevyřeší trh i bez jeho přispění. Podle Teplého totiž lidé nemají k nynějším obavám rozumný důvod. „Cena smetany pro zpracování už klesá, takže bude klesat i cena másla,“ předpovídá manažer. Když nebude panika, tak cena másla klesne ve finále na nějakých 45 až 47 korun, míní.

Podobný názor má i Potravinářská komora, podle níž by spotřebitelé neměli podlehnout předčasné nákupní horečce. „Myslíme si, že se cena už stabilizovala,“ tvrdí její mluvčí Dana Večeřová. Co a kde přesně nyní úředníci kontrolují, není zřejmé. Úřad jakékoli podrobnosti tají. O tom, že by mohli do ceny másla důrazně promluvit, však panují pochyby. „Ministerstvu financí nepřísluší regulovat cenu másla,“ připustil jeho mluvčí Michal Žurovec.