Právě odstoupení šéfa vládního resortu, který novelu zákona číslo 111/1994 Sb. připravuje, žádali účastníci demonstrace na transparentech. Když se do nepříliš početného davu dostala zpráva o Ťokově rezignaci, ozval se mohutný jásot. „Babiše za Ťokem,“ skandovali taxikáři podle serveru Blesk.cz.

Brzy dopoledne se jich sešlo na Strahově podle odhadů médií mezi třiceti až čtyřiceti. Nezastupovali pouze Prahu, která je jediným českým městem, kde doposud fungují Uber i Bolt. Přijeli rovněž třeba z Brna, Ostravy či Karlových Varů. Protest pořádající taxikářské sdružení nazvalo A dost!, „vlastizrádná koncepce“ vládního návrhu novely zákona podle organizátorů připraví o práci až 50 000 českých občanů. Co tedy „klasickým“ taxikářům nejvíc vadí?

„Nejvíc nám vadí to, že odpadá profesní zkouška – že tu práci může vykonávat kdokoliv, kdo o ni zažádá. Není to dobré, co se týče bezpečnosti, a ohrožuje to i nás, protože nás nahradí levná pracovní síla,“ řekl novinářům na pondělním shromáždění Martin Běhounek ze SČT. Protestující se bojí, že kvůli opadnutí povinností mít na střeše vozidla svítilnu a náhradě taxametru mobilní aplikací dojde k deprofesionalizaci taxislužeb.

Pro ministerstvo je prioritní ochrana občanů

Ze Strahova se taxikáři vydali přes Dlabačov, Pohořelec, Loretánskou ulici na Hradčanské náměstí a Nerudovou na Malostranské náměstí, kde se konalo hlavní protestní shromáždění, mimochodem nahlášené na tři dny. Na průvod dohlíželi policisté, kolem jedné hodiny před Úřadem vlády ČR předali zástupci SČT připravené dopisy a výzvy.

Ještě na Malostranském náměstí čekalo na taxikáře šest lidí, které svolal pracovník v cestovním ruchu Jan Kavan. Podle Kavana musejí říkat cizincům „hlavně nejezděte taxíky“, a proto zorganizoval tichý občanský protest. „V polední pauze se nás sešlo šest. Tedy zhruba pětkrát méně než taxikářů,“ napsal Kavan do redakcí. S jedním člověkem se prý dalo argumentovat, u druhého taxikáře se schylovalo ke konfliktu, proto Kavan a spol. i na žádost policie odešli.

„Prioritní je pro nás ochrana občanů proti předraženým taxislužbám, a proto chceme umožnit legálně využívat i mobilní aplikace bez nutnosti použití taxametru,“ uvedla ke zmíněné novele mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Aktuální zákon řeší jen objednávku taxi mávnutím

„Místo odmítání novely či blokování dopravy by měla tato stávkující skupina své názory prosazovat v legislativním procesu. Taxi novela jde podle Liftago správným směrem: stavuje odpovědnost platforem za prověřování řidičů a umožňuje jednomu řidiči snadno střídat režim taxislužby přes aplikaci, přes taxametr nebo smluvní taxislužbu,“ uvedl pro Pražský deník Ondřej Krátký, šéf společnosti Liftago, která v Česku sdružuje licencované řidiče a zákazníkům nabízí služby právě přes aplikaci.

Roman Sysel, regionální manažer estonské firmy Bolt pro střední Evropu, Pražskému deníku napsal, že vítá snahu politiků řešit problémy a považuje novelu silničního zákona za moderní. „Aktuálně platný zákon o silniční dopravě je totiž zastaralý a řeší prakticky jen situaci, kdy si taxík objednáváte mávnutím na ulici, což je situace stará sto let. Je proto zřejmé, že přijetí nového zákona, kterému se někteří klasičtí taxikáři snaží vehementně zabránit, je správné. To samé se děje v tuto chvíli na celém světě a jasně to tedy ukazuje, že je tento vývoj nevyhnutelný.“

Čeští taxikáři demonstrovali v ulicích metropole už loni. V únoru byly protesty nejmasovější a zablokovaly dopravu. V květnu jednali s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Listopadový protestní pochod se moc nepovedl, protože dorazilo málo taxikářů. Letos v březnu se ke Sdružení českých taxikářů přidali šoféři obsluhující Letiště Praha kvůli řešení interních sporů mezi letištními taxislužbami. Protestovali však mimo veřejná místa.