Taxikáři chtějí ve čtvrtek znovu protestovat. Opět začnou na Strahově

Taxikáři chystají na tento čtvrtek další kolo protestů proti službám typu Uber. Znovu se sejdou na Strahově, odkud odstartují protestní jízdu hl. městem. Ve středu to médiím řekli zástupci taxikářů.

Protest bude, je oznámen. Snažíme se upozornit na to, že tady máme zákon a chceme od politiků a státního dozoru, aby vymáhal dodržování tohoto zákona. Nebaví nás to, neradi to děláme, ale jakou máme jinou možnost, když jsme vyčerpali všechny zákonné možnosti?” uvedl předseda Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarljovski.

Kritika ze strany taxikářů

Nespokojení taxikáři tvrdí, že není třeba připravovat novelu, kterou chystá ministr dopravy v demisi Daniel Ťok. Po státu požadují, aby vymáhal dodržování zákona. Řidiče taxi neuspokojila ani plánovaná schůzka mezi představiteli Uberu a premiéra Andreje Babiše, která se má uskutečnit 8. března. „O čem chce jednat s někým, kdo nedodržuje zákon?” uvedl Tarljovski. Řidiči Uberu mají prý opustit trh nebo svoji činnost legalizovat.

Fungování pracovních skupin při ministerstvu dopravy kritizoval majitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. „Nedomluvilo se tam ani to, jak má auto vypadat nebo taxametr, zda ano, či ne,” uvedl. Taxikáři na tiskové konferenci pustili videa z jízd s řidičem, který jezdí pro Taxify a pak ze zásahů policie při řešení sporů mezi taxikáři a řidiči Uberu a Taxify. Videa prý chtějí promítat na veřejných prostranstvích.

Taxikáři protestovali proti službám typu Uber naposledy v pondělí. O řidičích jezdící pro Uber či Taxify tvrdí, že jsou to nelegální taxikáři a že jde o nekalou konkurenci. Také požadují rychlé vyřešení situace.