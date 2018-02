Taxikáři chtějí dusit Prahu několik dnů v kuse

Protest proti Uberu a Taxify odstartuje ve čtvrtek dopoledne na Strahově. Účast hlásí až šest tisíc řidičů. Město má svázané ruce. Čeká se na novelu zákona.

Další dopravní kolaps. Na ten se musí Pražané připravit od čtvrtečního dopoledne. Jakoby nestačilo, že metropoli v posledních měsících sužuje jedna uzavírka za druhou. Teď se navíc schyluje k masivnímu protestu taxikářů. Hodlají blokovat frekventované ulice. Účast jich ohlásilo na šest tisíc. Nelíbí se jim údajné nedodržování pravidel ze strany Uber a Taxify.

O detailech akce organizátoři mlčí

Blokáda odstartuje právě tento čtvrtek v deset dopoledne na Strahově. Tentokrát se do protestu kromě Sdružení českých taxikářů zapojí i Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT). „Připojení k protestu si vyžádala naše členská základna,“ potvrdila členka rady AKT Karolína Venclová. Taxikáři totiž podle jejích slov mají dojem, že vyjednávání se zákonodárci už příliš dlouho nikam nevede. „Nevíme, co s tím. Náš protest míříme proti nelegálním přepravcům a vládě, ne proti magistrátu,“ nastínil David Bednář za Sdružení českých taxikářů.

O detailech akce organizátoři zatím mlčí. Podle informací Pražského deníku však má trvat několik dní. „Zřejmě půjde o několik protestů za sebou, tak jsme to i nahlásili,“ prozradila Venclová.

Rovné podmínky? Možná do dvou let

Stávku taxikáři chystají, přestože Ministerstvo dopravy na konci minulého roku oznámilo, že připravuje novelu zákona o silniční dopravě. Ta by měla zrovnoprávnit řidiče běžných taxíků a uživatelů platforem Uber a Taxify. Do zákona by se totiž měla dostat rovná pravidla pro všechny přepravce. Ta se do zatím poslední novely přes sliby politiků nedostala.

„Ustanovení jsme vyjmuli. Nebyl totiž ještě znám verdikt Evropského soudu,“ vysvětlil náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Rozhodnutí soudu padlo až na konci minulého roku. Až na jeho základě je možné digitální platformy, jako je Uber, regulovat jako taxislužbu. Případné omezování platforem je ale možné pouze legislativně, tedy na úrovni vlády.

Přestože se věci daly do pohybu, taxikářům vadí, že novelou zákona se Uber a podobné služby stanou legální. Navíc legislativní proces potrvá řadu měsíců. „Ve zrychleném řízení, tedy v 90 dnech, se to nepodaří. Mluví se o dvou letech,“ podotkla Venclová. Taxikářům se ta doba zdá příliš dlouhá. „Za dva roky bude trh zdevastovaný,“ míní Venclová.

Uber platí řidičům pokuty

To, že řidiči využívající platformy Uber či Taxify jsou v Praze problémem, potvrzují i magistrátní kontroly. „Často nemají ani jeden potřebný doklad,“ popsal Jaroslav Kukačka, specialista taxislužby magistrátu.

Podle jeho slov by samotná společnost měla chtít po svých řidičích platné dokumenty. Samotní provozovatelé potvrzují, že mají ve svých řadách řidiče bez nutných oprávnění. „Přibližně polovina jsou tzv. privátní řidiči,“ uvedl Roman Sysel ze společnosti Taxify s tím, že na uživatelích služby je, aby se rozhodli, s kým se svezou.

Navíc společnost Uber za své řidiče podle magistrátu platí případné pokuty. „Nic jim tak nebrání v tom, aby nedodržovali platné zákony,“ připomněl Kukačka. Zástupci Uberu včera tuto skutečnost nepopřeli. „Poskytujeme řidičům všechny služby, které můžeme,“ vyhnul se přímé odpovědi zástupce společnosti Uber Tomáš Peťovský.