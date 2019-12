Lidé také mohou již navštívit pietní místo, které blízcí Fischerové vytvořili se svolením městské části u kostela svatého Štěpána v Praze 2. Každý, kdo bude chtít, může přijít zapálit svíčku, řekl dnes ČTK za přátele Fischerové Robin Čumpelík. Pietní místo se nachází v parčíku u kostela v ulici Na Rybníčku, který se na noc zavírá.

Uskuteční se také vzpomínkový večer, který připravují přátelé a spolupracovníci Fischerové. Konat se bude 15. ledna od 19:00 v Malostranské besedě, oznámil kolega Fischerové, herec a režisér Jan Kačer.

Na filmovém plátně se Fischerová poprvé objevila pod režijním vedením Vladimíra Čecha v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994).

Čtyři roky odehrála v Divadle Jiřího Wolkera, odkud odešla po narození syna Kryštofa. Musela se vyrovnat s jeho postižením a profesi přizpůsobit rodině. Stálé angažmá už nevzala. Hostovala v různých divadlech, dělala s Evaldem Schormem a s Janem Kačerem.

Politika i charita

V roce 2002 byla jako nezávislá na kandidátce Unie svobody-DEU zvolena do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 působila ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS. V roce 2006 kandidovala v Praze 2 do Senátu, postoupila do druhého kola. I další pokus o návrat do Sněmovny byl neúspěšný.

V posledních letech se Fischerová věnovala charitativní činnosti, byla i vyhledávanou recitátorkou a moderátorkou nejen charitativních akcí. Po Šabatové se v roce 2013 stala předsedkyní Českého helsinského výboru, byla ve vedení Národní rady osob se zdravotním postižením, členkou organizace Amnesty International nebo správní rady Nadace Vize 97. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderovala televizní Adventní koncerty.

Velkou láskou Táni Fischerové byla poezie. Léta se o ní dělila s návštěvníky Violy a Lyry Pragensis. Její melodický hlas jakoby stvořený pro lyrické verše zněl často i z rozhlasu. Je autorkou několika knih.