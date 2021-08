Hasib Saleh studoval v 80. letech v Praze žurnalistiku díky vládnímu stipendiu. Rodák z afghánské metropole Kábulu promoval v přelomovém roce 1990. Do vlasti se nevrátil a novinářského řemesla se také nepodržel.

Místo toho se rozhodl založit první a dodnes nejspíše jedinou afghánskou restauraci nejen v české metropoli, ale v celé zemi. Suterénní Restauraci Kábul nedaleko Národního divadla na zdech hrdě zdobí fotky šéfa podniku se slavnými hosty včetně Václava Havla nebo Karla Gotta. V „hluchém“ čase mezi obědem a večeří zasedl Hasib k jednomu ze stolů a solidní češtinou se rozpovídal o momentálním překotném vývoji v rodné zemi.

Státní převrat v režii islamistického hnutí Tálibán podle pražského restauratéra nemusí automaticky znamenat tragédii. „Nemůžeme předbíhat, musíme chvíli počkat s celkovým hodnocením. Situace se mění každou chvílí. Pokud byTálibán dodržel své sliby ohledně respektování práv žen, dětí a dalších skupin, tak má Afghánistán naději.

V opačném případě si myslím, že bude občanská válka, což si nepřeje nikdo,“ zdůraznil na úvod Hasib. S tím, že úvodní dny nadvlády Tálibánu vnímá jako „slibnější“ než při prvním mocenském triumfu sunnitských radikálů v 90. letech minulého století.

Taktický klid před bouří?

V Česku etablovaný podnikatel nicméně dodává, že nynější určitá zdrženlivost hnutí může být stejně tak projevem „upřímné vůle udělat pro Afghánistán něco dobrého“ jako „taktického klidu před bouří“. Za nesporně problematické naproti tomu Hasib považuje rozhodnutí Tálibánu propustit najednou tisíce vězňů.

A k tomu konstatuje, že navzdory otevřené budoucnosti mají všichni jeho v Afghánistánu pobývající přátelé, s nimiž je v kontaktu, strach. Důvod je přitom nasnadě – naprostá nejistota současné situace. „Nevím, jestli se mám při pohledu na nové vládce země smát nebo plakat,“ řekl do telefonu jeden z Hasibových kamarádů.

Všichni tito lidé žijí ve městech, všichni se považují za muslimy, ale zároveň nikdo z nich nechce žít v režimu náboženských fundamentalistů, který teď vážně hrozí. Sám Hasib prý nechápe, co si Tálibánci představují pod pojmem chalífát (teokratický stát).

„Pokud by zavedli fundamentální systém, který by byl v rozporu s naším životem, tak to samozřejmě nikdo nepřijme. Vždyť i třeba Saúdská Arábie zohledňuje realitu současného světa, když dovolila ženám řídit auto. V Íránu chodí ženy samy nakupovat. Nevidím důvod, proč by měl být Afghánistán papežtější než papež,“ zamyslel se restauratér, který i po skoro třiceti letech existence podniku běžně sám stojí za barem.

Sťali mi devítiletou příbuznou

Mezi nemnoha hosty se v Restauraci Kábul v „jídelním mezičase“ vyskytl Asad Rez. Ani ne dvacetiletý mladík opustil Afghánistán a přesídlil přes Pákistán do Evropy v roce 2015. Jeho rodině údajně hrozila smrt ze strany tehdy „povstaleckého“ hnutí, kterému Asad nevěří ani slovo.

„Tálibán se vždy snažil potlačovat ženská práva. V duchu tradic, podle kterých má žena zůstávat doma. Ostatně mám za to, že podobná ideologie byla ještě před pár desítkami let živá v některých západních zemích,“ poznamenal afghánský mladík, který žije v Anglii a s výbornou angličtinou o prázdninách vyjíždí na kontinent jako dobrovolník prohlubující jazykové schopnosti dětí.

„Neexistují žádné důkazy podporující přesvědčení, že by mohlo hnutí myslet vážně svá slova o respektování práv žen a etnických menšin. Obzvláště pak Hazárů, k nimž patřím, a které je dlouhodobě vystavené tvrdé perzekuci včetně etnických vražd,“ vysvětlil Asad svůj pohled, který je jednoznačný i díky jedné hrůzné zkušenosti.

„V roce 2016 v provincii Ghazní Tálibánci unesli a sťali devítiletou Tabasom, která byla mou příbuznou. Nezabili jen ji, ale několik dalších Hazárů,“ připomněl událost, která podnítila vlnu protestů proti násilí.

Životní styl šel pozitivním směrem

Po odchodu mladého strávníka se rozhovor s Hasibem stáčí k možným příčinám opětovného úspěchu fundamentalistů. Dvacetiletá zahraniční intervence podle něj po předcházející válečné destrukci „postavila Afghánistán opět na nohy“. Obyvatelé středoasijské země jsou si prý podílu Západu (včetně Česka) na pozitivních změnách vědomi a váží si toho.

„Navzdory velké korupci a trvajícímu nebezpečí v podobě bombových útoků a podobně šel životní styl neustále pozitivním směrem. I když platy moc nerostly, budovala se infrastruktura, nějak fungovaly úřady a banky…,“ komentoval Hasib uplynulé dvacetiletí.

Stažení západních spojenců v čele s Američany bez dojednání smíru mezi afghánskou zvolenou vládou a Tálibánem považuje za velkou chybu. „Prezident Biden prostě zhasl světla a odešel. Pomohl tím nejspíš Američanům, Afgháncům nikoliv,“ upozornil muž, který si bleskovou kapitulaci afghánské armády vysvětluje únavou z neustálého válčení i pravděpodobnými dohodami mezi dosavadním prezidentem a Talibanem.

„Šíří se informace o tom, že prezident dal armádě instrukci, aby nebojovala. Logiku to dává, ale já nejsem žádný analytik. Každopádně se bojím dalšího odlivu mozků ze země. Bojím se, že tam nezůstane nikdo vzdělaný.Tálibán se bez vzdělaných lidí včetně úředníků neobejde a je si toho dobře vědom,“ prohlásil Hasib.

Migrantům vysvětlujeme, jaký je život v Evropě

Do aktuálního příletu afghánských „tlumočníků“ s rodinami čítala afghánská komunita v Česku asi tři sta lidí včetně „dočasných“ rezidentů z ambasády a skoro stovky pracovníků Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL). Hasib Saleh nevidí důvod, proč by velká část z nově příchozích měla automaticky pokračovat „dál na západ“. Sám se ostatně coby spolupracovník meziparlamentní komise pokusí nově příchozím se začátkem integrace pomoct.

„Když k nám přijdou migranti, vysvětlujeme jim, jaký je život v Evropě. Že tady funguje systém, který přeje pracovitým lidem. Pokud jste pracovitý, tak máte místo všude včetně Česka. Jak všichni víme, práce je tady dost a dělník na stavbě si běžně vydělá 200 korun za hodinu, což je srovnatelné se Západem. Existují tady nicméně zbytečné byrokratické překážky. Na rozdíl od Německa tady například nelze během azylového řízení pracovat,“ dodal „pražský“ Afghánec, který zve do své unikátní restaurace na speciality národní kuchyně. Třeba taštičky plněné pórkem a zeleninou, posypané mletým masem a tvarohem nebo rýži s mrkví, rozinkami a jehněčím.