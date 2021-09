/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tadeusz Oratowski se jako pětadvacetiletý důstojník Polské lidové armády účastnil v srpnu 1968 invaze pěti armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Velel tankové četě 11. mechanizovaného pluku 4. mechanizované divize a rozkaz „potlačit kontrarevoluci v Československu“ dostal pár dní po svatbě.

Tadeusz Oratowski při natáčení pro paměť národa. | Foto: Paměť národa

„Líbánky jsem strávil v Československu,“ říká po letech s úsměvem. Se svým plukem hlídal až do začátku listopadu sovětské stíhací jednotky na vojenském letišti v Milovicích. Do Československa vjel se svou četou o síle deseti tanků, které ještě pamatovaly druhou světovou válku. Dva z nich se cestou rozbily a mladý důstojník Oratowski se v Mcelích při zastávce vynucené technickou závadou seznámil s místními mladíky. „Řekl jsem jim: ‘Dejte mi adresy, až tahle hloupá válka skončí, tak si popovídáme.‘ Napsali je na los od loterie, který jsem si dlouhá léta schovával.“ Do Mcel se opravdu po letech vrátil.