V úterý bude v Českém středohoří vypuštěna zhruba stovka syslů. Kromě pražské zoo by se měly do akce zapojit rovněž zahrady v Brně či v německém Norimberku či Opel Zoo nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Několik jedinců dodá také záchranná stanice v Zoo Hluboká.

„Sysel obecný je živým důkazem toho, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. Z hospodářského škůdce se stal ohroženým druhem,“ píše agentura na svém webu ohledně programu záchrany tohoto veverkovitého hlodavce. Současné lokality výskytu sysla jsou totiž zcela izolované a většinou málo početné.

Voliéra pod Sklenářkou

Proto dochází snadno k jejich zániku. Ještě na začátku tisíciletí se hovořilo o pouhých 25 přežívajících koloniích a zhruba dvou a půl až třech tisících posledních syslů. AOPK proto v roce 2008 iniciovala záchranný program. Podle mluvčí Lenky Pastorčákové se pražská zoo přímé repatriace účastní poprvé, avšak kroky pro zvýšení populace syslů učinila už před mnoha lety.

V trojském areálu pod Sklenářkou bývala kolonie syslů až do konce šedesátých let minulého století. Zoo Praha zde nechala spásat trávu ovcemi a následně pro sysly vybudovala vypouštěcí voliéru, kam se v roce 2006 nastěhovali první jedinci odchycení v pražských Letňanech.

Bém si vybral sysla jako maskota

Pamatujete? Někdy tou dobou bývalý primátor Pavel Bém (ODS) uvažoval o kandidatuře českého hlavního města na pořádání letních olympijských her v roce 2016 či 2020 a právě sysla obecného si vybral jako možného maskota her. V místech dnešní konečné stanice metra C, kde měla podle Bémových vizí vyrůst hlavní sportoviště včetně olympijského stadionu, jich žilo mnoho, tamní letiště s pravidelně sekanou trávou je pro sysly ideálním biotopem. Chráněné zvíře podle ochranů už však v Letňanech nežije, posledního sysla tu viděli před rokem.

„Tvorba kolonie trvala několik let, k poslednímu doplnění došlo v roce 2011. Sysli se do voliéry stěhovali z několika lokalit, abychom omezili příbuzenskou plemenitbu. Již třetím rokem projektu se objevila první mláďata ve voliéře, sedmou sezónu se pak mláďata poprvé narodila mimo voliéru,“ popsal kurátor chovu savců Pavel Brandl, jak se jim daří v Zoo Praha.

„Po čtrnácti sezónách je kolonie stabilní, nezávislá na voliéře a přikrmování a je možné ji využít pro vypouštění syslů i mimo areál zoo. Zoo Praha je současně posledním místem v Praze, kde lze sysly obecné ve volnosti najít,“ uvedla mluvčí Pastorčáková. „Předkové našich syslů pocházejí z Letňan nebo z oblasti Rané. Jsme rádi, že se sysli ze Zoo Praha nyní stanou zakladateli nové volně žijící populace,“ poznamenal ředitel Miroslav Bobek.