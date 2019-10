Poplatky za odvoz odpadu se v Praze naposledy zvyšovaly před bezmála 15 lety. Podle vedení města tak už neodpovídají nákladům. „V současné době doplácí město na svoz 300 milionů korun ročně,“ upozorňuje náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Radní navíc chtějí přimět Pražany více třídit. Lidé totiž vyhazují bioodpad do černých popelnic, kde tvoří podíl až 40 procent. Platba za hnědou popelnici s biologickým odpadem se proto sníží o polovinu.

„Kdo bude zodpovědně třídit a recyklovat, zaplatí ve skutečnosti méně,“ dodal Hlubuček. „Naším cílem je snížit množství odpadu, který Pražané vyprodukují,“ dodal. Opatření je v souladu s klimatickým závazkem, který v červnu schválila městská rada.

V případě rodinného domu s odvozem 120litrové popelnice jedenkrát týdně si domácnost podle odhadů připlatí bezmála 700 korun ročně.

Opozice rozhodnutí radních kritizuje. Podle Alexandry Udženije, předsedkyně pražských zastupitelů ODS, „koalice zbytečně projídá rozpočty a zdražuje lidem život“.

V některých zemích černé popelnice nemají

Pokud si bytový dům platí například tři černé popelnice, z nichž každá má objem 240 litrů, navrhuje Hlubuček jednu z nich zrušit a místo ní si platit jednu hnědou o objemu 120 litrů, což by mělo stačit, pokud budou lidé správně třídit.

Místo 909 korun za měsíc tak obyvatelé domu zaplatí o devět korun méně. Domy, které disponují dostatkem prostoru, si mohou od ledna navíc objednat zdarma vynášku popelnic s plastem a papírem.

„Čím více budou lidé separovat, budeme odvážet jen to, co patří do černých popelnic. Pokud tam nebude nic, nebudeme odvážet nic. V některých zemích černé popelnice téměř nemají,“ dodává.

Elektronická čidla

Fakt, že nové opatření pocítí Pražané ve svých peněženkách, kritizuje opoziční ODS. „To je naprosto nehorázné. Měli by začít šetřit u sebe,“ říká Alexandra Udženija. „Nemotivuje se tak, že necháte někoho něco zaplatit. Třídění je pro ochranu životního prostředí. Nelze říci, chraňte životní prostředí, a ještě si za to zaplaťte. To je špatná cesta, obrácená, než by dělala ODS,“ dodává.

V souvislosti s vyhláškou přibudou od ledna nadcházejícího roku další třídící místa. Pražské služby chtějí jejich svoz co nejvíce zefektivnit. O hnědé popelnice se dosud starala komerční firma, od příštího roku o ně budou pečovat Pražské služby.

Do popelnic nainstalují elektronická čidla, která zahlásí, když bude nádoba naplněná. Projekt zatím běží v pilotním provozu, očipováno je jen několik stovek popelnic a kontejnerů.

„Chtěli bychom odvoz zefektivnit, abychom nejezdili pro kontejnery, které jsou poloprázdné,“ vysvětluje Hlubuček. „Pilotní projekt dává smysl a byli bychom rádi, kdyby se čidla podařilo nainstalovat do všech sběrných míst, kterých jsou v Praze tisíce,“ dodává.