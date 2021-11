Čtyřčlenná rodina tak zaplatí o skoro 1700 korun navíc. U popelnic „středních objemů“ bude navýšení zhruba poloviční a pouze uživatelé nejmenších nádob (70 a 80 litrů), obvykle žijící v malých rodinných domech, se mohou těšit na levnější svoz oproti současnosti. Úprava cen vychází z nové legislativy, kterou musejí obce „promítnout“ do svých vyhlášek o místním poplatku nejpozději do konce letošního roku. Logika nového systému je taková, že na rozdíl od dosavadní praxe stojí každý litr odloženého odpadu stejně, bez ohledu na velikost sběrné nádoby i frekvenci svozu.

Opoziční ODS vyčinila magistrátní koalici za to, že návrh vyhlášky ani z něj vycházející nový ceník dosud nezveřejnila a chystá se ho schválit až na prosincovém zastupitelstvu. Šéfka kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) to označila za „pěkný“ vánoční dáreček. „Magistrát po celý rok na svém webu avizuje, že o chystaných změnách poplatku bude veřejnost informovat v průběhu roku 2021. Dosud ale Pražanům nikdo z koalice neřekl, že jim od ledna chystá svoz odpadu zdražit. I naše snaha na posledním zastupitelstvu vše projednat, skončila nezájmem koaličních politiků,“ tvrdí Udženija.

Vychází ze zákona o odpadech

Koaliční politici nicméně opakují, že nové ceny za svoz odpadu nevychází z iniciativy hlavního města, ale ze zákona o odpadech. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval v září dopisem k úpravě výkladu zákonné novely, který má v gesci Ministerstvo financí. A podle Hřibova náměstka Petra Hlubučka (Spojené síly / STAN) metropole otálela s přípravou vyhlášky právě proto, že se řadu měsíců snažila přesvědčit stát o „sociální neférovosti“ nového výpočtu, který počítá s plošnou cenou za litr odpadu. „V současném systému ve výši poplatků maximálně možně zohledňujeme reálné náklady na svoz. Proto lidé využívající největší nádoby na sídlištích platí za odpad v přepočtu na litr méně než ti, kteří mají vlastní malé nádoby,” prohlásil Hlubuček koncem léta.

Jeho pohled podpořil i opoziční zastupitel a zároveň poslanec Patrik Nacher (ANO), jehož strana prosadila změnu legislativy na národní úrovni. „To, že lidé na sídlišti žijí v hustěji obydlené zástavbě, lze vnímat jako svým způsobem nevýhodu, z níž ale plynou dílčí výhody. Mimo jiné i to, že shromažďují více odpadu k odvozu na jednom místě a jeho přeprava je proto levnější. To by se mělo zohledňovat,“ dodal Nacher. Vyjednávání mezi Prahou a několika ministerstvy o interpretaci nových pravidel doteď „ovoce“ nepřineslo. Od prvního ledna by tak měla v hlavním městě začít platit sazba 50 haléřů za litr odpadu, přičemž nový zákon umožňuje až korun za litr. Se stejnou výzvou jako Praha se potýkají i ostatní obce. Některé se rozhodly svoz odpadu více dotovat, jiné zdražit. Například i v podstatně chudším Sokolově čeká rodiny ze sídlišť zdražení o zhruba sto korun měsíčně.

Podle Petra Hlubučka navíc i Pražané obývající velké bytové domy mohou v této oblasti celkově ušetřit skrze objednání zdarma svážených „hnědých“ popelnici na bioodpad. „Biosložka totiž tvoří 30-40 procent obsahu běžného směsného odpadu. Jinými slovy lidé mohou třetinu černých popelnic na směsný odpad nahradit hnědými popelnicemi na bioodpad, za které nebudou platit nic. Zrovna tak občané neplatí za svoz kontejnerů na tříděný odpad,“ upozornil náměstek primátora.

Šéf zastupitelského klubu ODS Zdeněk Zajíček přirovnal nabídku v případě sídlišť ke slabé náplasti. „Protože hnědá popelnice bude trvale přeplněná, občanům nezbude nic jiného, než vyhazovat bioodpad do velkého kontejneru jako dosud a žádné peníze ani životní prostředí se tím neušetří. A to si dokážu představit, jak se kontejnery na bioodpad plné jídla z domácností, začnou na sluníčku pěkně zahřívat a zapáchat,“ prohlásil Zajíček s dovětkem, že sběr bioodpadu „může možná fungovat někde v malých městských částech u rodinných domků, které náměstek Hlubuček reprezentuje, ale na sídlištích nebo u činžovních domů v centru Prahy, z toho může být pěkně nedýchatelno, o množství potkanů nemluvě,“ varoval.