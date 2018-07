Světoví interpreti i tříhodinové čekání na bus. Jak vypadal festival Aerodrome?

Tlačenice a dlouhé čekání na autobus. Tak začal jeden z největších českých hudebních festivalů Aerodrome, který se konal od čtvrtka 28. července do soboty 30. července. Největšími problémy působil nedostatek autobusů, výpadky techniky a bezhotovostní placení. Návštěvníci naopak ocenili jedinečné zahraniční interprety a bonusy v chill zóně jako bazén či stánek pro ženy.

Tisíce lidí nejen z Čech, ale i ze zahraničí, se vydaly oslavit začátek léta, a to do Panenského Týnce na Aerodrome festival. Ten do České republiky přivedl několik hvězd, které tu v minulosti vystoupily jen jednou nebo vůbec. Největšími lákadly byla jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti Lana Del Rey či oblíbený rapper Macklemore.

Festival se nekonal v Letňanech jako v loňském roce, nýbrž na letišti v Panenském Týnci. Návštěvníci se na místo mohli vydat vlastním automobilem nebo autobusovou dopravu, kterou festival zařizoval zdarma. Už při čekání na autobusy v Nových Butovicích přišla řada komplikací. Hned několik hudebních nadšenců nepochopilo systém svozů.

„Čekala jsem tady už půl hodiny a až pak jsem si všimla, že si musíme vzít nějaký lísteček. Myslela jsem, že stačí ukázat rezervaci. I když jsem ale rezervaci měla na 12 hodin, na autobus jsem čekala až do 2 hodin. Čekaly na něj desítky dalších lidí s rezervací a tlačily se dovnitř. Pořadatele nás ujišťovali, že do 15 minut přijede autobus další, ale přijel až za 2 hodiny. Navíc na hodně lidí ani nezbyly místa k sezení,“ popsala pětadvacetiletá Markéta, která se na festival vydala kvůli Laně Del Rey.

Bazén či koktejl pro holky zdarma

Při příjezdu na letiště za malou vesničkou Panenský Týnec čekalo na příchozí další překvapení. K hlavnímu pódiu museli od autobusu ujít pěknou štreku pěšky. V celém areálu také platila takzvané bezhotovostní zóna. Tudíž si každý musel na svůj náramek dobít částku, z které později platil za občerstvení. „Při prvním nabíjení mi strhli 50 korun a ani mi nebyli schopni vysvětlit proč,“ potvrdil naštvaně Adam.

Na Aerodrome festivalu si návštěvníci kromě několika hudebních pódií mohli užít i takzvanou chill zónu a několik stánků s občerstvením. Na výběr bylo jak ze streetfoodových pokrmů jako hamburgery a langoše, až po avokádový a veggie stánek. Pokud si příchozí chtěli odpočinout od hudby, mohli se smočit v bazénu, který byl napuštěný zhruba nad kolena, tudíž se lidé mohli osvěžit, i pokud s sebou neměli plavky. Odvážlivci si mohli vyzkoušet i letět ve větrném víru. Příchozí, co si zapomněli opalovací krém zase mohli ocenit stánek Nivey, kde byly krémy zadarmo k dispozici.

„V chill zóně se mi nejvíc líbil v sobotu stánek pro ženy. Holky si v něm mohly sednout na polštářky, nechat se učesat a namalovat. Dokonce nám tu namíchali i výborný gin s tonikem zadarmo, akorát jsme stánek objevili pozdě, a tak jsme si drink daly s kamarádkou jen jeden na půl, protože už došly zásoby,“ vyjádřila se studentka Pavlína z Moravských Budějovic.

Hudební nadšenci si mohli vybrat ze základních dvou pódií, přičemž na prvním hrála spíše popová hudba a na druhém rocková. Ve čtvrtek i v pátek se organizátoři potýkali s častými výpadky techniky a některé umělce tak rozeštvali. „Poslouchali jsme Portugal The Man, když najednou úplně vypadla celá hudba při jejich poslední písničce. Působilo to, jako když je vypli, že hrají moc dlouho. Frontman kapely se dokonce tak naštval, že mrštil kytarou o zem, a i přes vyzývání fanoušků se už na pódium nevrátil,“ vysvětlila Adéla z Prahy.

Dvanáctihodinové čekání na zpěvačku

Jedna z pátečních skupin si pak zase spletla Českou republiku s Rakouskem. DJ z kapely Ofenbach tak pozdravil fanoušky se slovy „vítej, Rakousko“. Hlavní zpěvačkou festivalového pátku byla ale Lana Del Rey. Jelikož Američanka v Praze vystoupila naposledy před sedmi lety, její fanoušci se nemohli dočkat. Desítky dívek s květinovými věnci čekalo na Lanu už od brzkého ráno.

„Byli jsme tu už hned od začátku, kdy začali pouštět na festival, což bylo v poledne. Chtěli jsme Lanu vidět z první řady, proto jsme ale museli být hned u pódia i na ostatní kapely. Bylo to velice fyzicky i psychicky náročné, protože se nemůžete moc najíst ani si dojít na záchod, nebo si sednout. Stálo to ale za to. Lana mi dala dokonce i pusu na tvář a mohla jsem ji předat i dárek, který jsem pro ni měla,“ pochlubila se jedna z fanynek. V prvních řadách ale nečekali pouze Češi, ale i fanoušci z Amsterdamu či z Anglie, kteří do Čech přijeli jen aby viděli právě Lanu Del Rey.

Sobotním tahákem byl pak jednoznačně oblíbený rapper Macklemore, který předvedl energickou show, při níž rozhýbal celé své publikum. Dokonce dvakrát skočil na své fanoušky, kteří ho vlnou posouvali dál šíleným davem fanoušků. Dva šťastlivci z prvních řad, které zpěvák vybral, si mohli dokonce zatancovat přímo s Macklemorem na pódiu. „Jsem vámi hrozně inspirovaný,“ popsal Macklemore taneční kreace svých fanoušků.

Tlačenice do autobusů

„Nejde říci, kdo byl nejlepší z festivalu. Lana Del Rey je pro mě srdcovka, Macklemore udělal opravdu tu nejlepší show, co jsem viděla. Ještě mě nadchli Kodaline, Chrchves a super byly i Mily Chance,“ uvedla Monika. Po konci vystoupení ale čekal na návštěvníky, kteří se do Prahy rozhodli vrátit autobusem, další šok. Nejenže vůbec nevycházel počet autobusů na počet cestujících, ale autobus dokonce přijel i jinam než měl.

„Něco takového jsem opravdu nezažila. Přišli jsme s rezervací k autobusu, do kterého se začali tlačit davy agresivních lidí, organizátor to naprosto nezvládal. Moji kamarádku dokonce dav vcucnul do autobusu a já byla pořád venku a nevěděla, jak se tam dostat. Nakonec jsem se vešla, ale lidi museli opět stát. Jiní kamarádi říkali, že venku na další autobus čekali dokonce tři hodiny, a to byla docela už i zima,“ vysvětlila Hana.

Několik návštěvníků se shodlo na tom, že tohle organizátoři opravdu nezvládli. „Jako třešničkou na dortu bylo to, když po hodině autobus zastavil a my všichni mysleli, že jsme na Andělu, stáli jsme na Dejvické. Řidič nám oznámil, že měl jet sem. Přitom na stránkách a všude nám říkali, že se bude vystupovat na Andělu. Někteří cizinci, co s náma jeli, byli úplně bezradní. Našli si ubytování právě na Andělu a neměli tušení, jak se tam přes půl Prahy dostanou,“ dodala Hana.

Aerodrome festival neměl stoprocentně vyřešenou dopravu, vypadávala mu technika, ale i přesto zařídil českému publiku jedny z nejlepších zahraničních interpretů. A to jako začínající festival. V rozmanitosti a oblíbenosti umělců z ciziny může Aerodromu z českých festivalů konkurovat nejspíš jen tradiční Colours of Ostrava.