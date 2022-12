Že je to dílem toaletářky Šárky (jež příjmení neprozradí; podle ní stačí jméno), nelze přehlédnout rovněž: i sebe vyšperkovala vánočním kostýmem. „Tohle je moje cesta, jak lidem zvednout náladu – a snad i dát důvod k úsměvu,“ řekla Deníku. S tím, že jak pozoruje, v dnešní těžké době plné špatných zpráv a zdražování se mnozí příchozí i kolemjdoucí stále víc a více tváří ustaraně. A ano: i se mračí a cloumají s nimi emoce. Drobnosti, které potěší, tak považuje za stále potřebnější. Má proto radost, že našla pochopení i u svého šéfa Mariana Úporského. A jedním dechem děkuje také bezpečnostním technikům Dopravního podniku hl. m. Prahy: vyčlenili kout, kam může umisťovat výzdobu podle svého vkusu, aniž by to omezovalo únikovou cestu. Přesto je vše krásně na očích.