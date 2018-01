Svatba v létě? Je nejvyšší čas zamluvit si termín

/INFOGRAFIKA/ Trendem je uspořádat svatbu, která odráží povahu či záliby snoubenců. Výjimkou nejsou svatby na ledu, v posilovně či v metru.

Palácové zahrady, lodě, historické a technické památky, rozhledny, venkovské usedlosti. Všechno, jen ne nuda na radnici. Takový trend momentálně panuje mezi budoucími ženichy a především nevěstami.

Volné termíny pro svatby na Staroměstské radnici

Na některých radnicích jsou matriční úředníci k požadavkům snoubenců shovívavější, jinde méně. Ať už ale chystají snoubenci svatbu jakoukoliv, pokud ji plánují na některý z teplých měsíců, měli by co nejdřív navštívit některý z úřadů.

Volné termíny na léto zatím nabízí úřad první městské části, a to dokonce i pro svatby na oblíbené Staroměstské radnici. Snoubenci si je mohou zamlouvat od přelomu října a listopadu předešlého roku. Ve třetí městské části je možné nezávazně si zamluvit datum obřadu dokonce rok předem. „Avšak závaznou rezervaci z důvodu zákonem stanovené platnosti některých předkládaných dokladů je možné udělat nejdříve půl roku předem,“ zmínila mluvčí trojky Michaela Luňáčková.

Za výjezd úřadníků se platí tisíce korun

Ovšem pokud snoubencům na datu moc nezáleží a spokojí se se svatbou mimo letní sezonu, mohou mít obřad třeba do týdne. Pří výběru místa pro obřad se budoucí manželé nemusejí ohlížet na to, kde mají trvalé bydliště. Slavnostní ceremoniál si lze dohodnout na kterékoliv radnici, některé úřady si za to však účtují poplatek.

Třeba v Praze 7 si musejí připravit tři tisíce korun. Platí se i za to, pokud se má ceremoniál konat mimo oficiální obřadní síň. Cena za výjezd úředníků se pohybuje od jednoho tisíce do 8500 korun, což je případ Prahy 5.

Kreativita snoubenců, pokud jde o místo obřadu, nemá mezí. Pražští úředníci už zažili svatbu na lodi, zamrzlém rybníku, letišti, plovárně, fotbalových hřištích i tenisových kurtech, v posilovně, metru i pod koulí libeňského plynojemu. A dá se předpokládat, že podobných nápadů bude v budoucnu ještě přibývat.

Netradiční pojetí obřadu je v módě

„Svatební průmysl prochází kreativní proměnou a ukazuje osobnostní rozmanitost nevěst a ženichů. Trendem je vyzdvihnout životní hodnoty a postoje i během svatebního obřadu a hostiny a být sám sebou,“ prozradila Markéta Englová ze společnosti Vienna House Czech Republic, která organizuje svatební veletrh v hotelu Diplomat.

Pokud je to důstojné a bezpečné, úředníci nápadům vyhoví. „Netradiční žádosti snoubenců nejsou problém, pokud je jimi zvolené místo jen trochu vhodné a v neposlední řadě i bezpečné pro uzavření manželství. Musíme dbát na dodržení zákonem stanovených podmínek. Pak už je všechno na domluvě,“ zmínila mluvčí Prahy 15 Karolína Skrčená.

Při přípravě svatebního dne mohou snoubencům pomoct i dva velké svatební veletrhy, které se tento měsíc konají v metropoli. První se uskuteční 12. a 13. ledna v hotelu Clarion v Praze 9, další se koná 26. a 27. ledna v hotelu Diplomat v Praze 6.