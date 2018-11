Suverénní obhajoba postu. Sedmou městskou část opět povede Jan Čižinský

Administrativa - Administrativní asistent 12 000 Kč

Česká firma zabývající se dovozem, distribucí a výrobou květin a dekorací hledá do svého týmu posilu do administrativy. Požadujeme: chuť do práce ,zodpovědnost a pečlivost, příjemné vystupování , práce s PC, znalost systému Pohoda, administrativa , kom. znalost AJ , nástup ihned . Nabízíme: práce na zkrácený úvazek, dobré platové ohodnocení , přátelský kolektiv, možnost kariérního růstu.