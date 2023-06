Marně se možná budou v následujícím období těšit na zážitky příznivci parních vlaků. V Praze i ve středních středních Čechách platí kvůli suchému a teplému počasí opatření mající omezovat rizika vzniku požárů v přírodním prostředí. A zdaleka to neobnáší jen zákazy rozdělávání ohňů a používání pyrotechniky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nařízení, jejichž porušení se posuzuje a pokutuje jako přestupek, za který hrozí sankce, obsahují vyhlášky krajských samospráv, jejich platnost automaticky aktivuje okamžik, kdy Český hydrometeorologický ústav vydá pro daný region výstrahu varující před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. To se pro Prahu a severozápadní čtvrtinu středních Čech stalo v pátek 26. května v poledne, na zbytek Středočeského kraje se tato výstraha rozšířila v neděli dopoledne. V platnosti shodně zůstane až do odvolání.

Hořely lesy, porosty i odpad

S plameny řádícími v porostech už se hasiči v uplynulých dnech potýkali. Středočeský přehled zásahů připomíná z pátečního večera požár porostu v Malém Újezdu na Mělnicku, v sobotu večer hořely lesy při pomezí Kladenska a Rakovnicka u Lán, ale také na Kutnohorsku u Zruče nad Sázavou. V neděli dopoledne vzplanul porost v Kališti na Praze-východ. Odpoledne vyjížděli středočeští hasiči na pomoc s hašením porostu až na Náchodsko, kde hořelo u obce Hořenice; hasit museli také na Berounsku, kde hořel les u Karlštejna.

Bezpečnostní opatření v Praze. Město zakázalo rozdělávání otevřených ohňů

Požáry odpadu pak hasiči likvidovali v pátek v Kolíně a v Pšovlkách na Rakovnicku, v noci na sobotu v Rudné na Praze-západ, v sobotu odpoledne ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku a v Krtech na Rakovnicku. Večer hořela nádoba na odpad v Dobříši na Příbramsku a před půlnocí v Černošicích na Praze-západ. I v neděli dopoledne bylo třeba likvidovat požár odpadu, a to ve Mšeně na Mělnicku.

Pozor i na vjezd do polí a parkování

Hasiči, stejně jako středočeské hejtmanství i pražský magistrát, obzvlášť zdůrazňují pravidla pro rozdělávání ohňů (včetně zákazu pálení klestu nebo spalování odpadu). Varují také před možnými důsledky odhazování cigaretových nedopalků, ale také používání takzvaných lampionů štěstí či pořádání ohňostrojů. Mimochodem: v sobotu večer zasahoval na pražské Letné (či přísně formálně vzato: v Bubenči) policejní pyrotechnik poté, co policisté dohlížející na oslavy získání titulu fotbalisty AC Sparta Praha nalezli větší množství pyrotechniky s dálkovým ovládáním. Pyrotechnik materiál zajistil a odvezl, aniž to mělo dopad na pokračování oslav.

Středočeské hejtmanství také upozorňuje na zákaz používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení (typicky k zalévání zahrádek či kropení trávníků). Připomíná však i zákazy vjezdu motorových vozidel na polní a lesní cesty (což se netýká jen provozu souvisejícího s obhospodařováním pozemků nebo s péčí o zvěř. Zvláště motoristé vyjíždějící na výlety by měli mít na paměti, že je také zakázáno zastavení motorových vozidel na místech, kde by se jejich spodní část mohla dostat do kontaktu s lehce vznětlivými materiály,: například suchou trávou, podrostem nebo později třeba strništěm. A ano: součástí protipožárních opatření je také zákaz jízdy parních lokomotiv – kdy někdy do poslední chvíle nemusí být jasné, jestli pára bude v plánovaném termínu smět vyjet. Rozhodne, zda před chystanou jízdou vydatněji zaprší.

Teplé večery s požáry na balkonech

Pražští hasiči vedle ohně v přírodním prostředí také v nynějším období varují před požáry na balkonech. Hezké večery tam lákají k posezení s grilováním, což podle zkušeností hasičů přináší zvýšené množství požárů. Na twitteru hasiči označili grilování na balkonech za zcela nevhodné.

„Zvlášť pokud používáte gril na dřevěné uhlí. Vážně to nedělejte,“ zdůraznili na sociální síti. Vyvolalo to vlnu diskusí, kdy se řada uživatelů podivovala, zda může mít někdo v sobě tolik bezohlednosti, že se nerozpakuje vyudit sousedy. Zveřejněné zkušenosti ale potvrzují, že to děje – a k nelibosti lidí z okolí nikoli jen ojediněle.