Praha /ROZHOVOR/ - Minulý týden přišla Praha 11 o svého starostu Jiřího Štylera (HPP 11). Proč? To je otázka, která od té doby visí ve vzduchu. Důvody k odvolání, které uvádí radní z TOP 09 a ANO, jsou podle Jiřího Štylera pouze zástupné. V rozhovoru naznačil, že by mohlo jít o devoloperské lobby.

Jiří Štyler. | Foto: ČTK/ Michal Doležal

Jak se vám spalo minulý týden ze středy na čtvrtek?

Špatně. Nemohl jsem usnout, a tak jsem si dělal poznámky, co jako opoziční zastupitel musím udělat, protože jsem na to jako koaliční starosta neměl čas. Popsal jsem čtyři strany.

Čekal jste, že vás zastupitelé odvolají?

Čekal. Porušení koaliční smlouvy bylo zjevné už v březnu, když odvolali kolegu z Hnutí pro Prahu 11, dnešního senátora Ladislava Kosa, poté odvolali Šárku Zdeňkovou. Ti na rozdíl ode mne říkali to, co měli na jazyku, a věci pojmenovávali pravými jmény. Odvoláni byli proto, aby nebránili v řízení městské části jako firmy. Byla jen otázka času, kdy odvolají mě.

Jak si zdůvodňujete své odvolání?

Bránil jsem rozvojovým záměrům developerů. Na začátku léta jsem začal mít informace z developerských kruhů, že někteří developeři věnovali nějaké prostředky k tomu, aby Štyler nebyl.

Jakým záměrům?

To ukáže budoucnost, o jaké záměry se jedná. Prozradí je to, že přijdou na řadu jako první.

Můžete být konkrétnější? O jaký devoloperský projekt jde?

Nechci se k tomu víc vyjadřovat. Ty projekty, které se začnou realizovat jako první, budou důkazem mých slov.

Radní z TOP 09 a ANO vaše odvolání zdůvodňují jinak. Vadilo jim například, že jste bránil dostavbě okruhu 511. Kritizovali také váš dopis směrovaný Evropské komisi do Bruselu bez souhlasu zastupitelstva.

Magistrátní úředníci udělali tři územní rozhodnutí na okruh 511. Všechny shodil soud. Ten rozhodl, že byla zhotovená v rozporu se zákonem. A to, že jsem napsal dopis do Bruselu? Když jsem se nemohl domoci legislativy soudní cestou tady, chtěl jsem, aby se Brusel zasadil o to, aby to bylo udělané v souladu s platnou legislativou. Jinak největší odpůrci, jako Běchovice, Dubeček, Satalice a Počernice, to lusknutím prstů shodí ze stolu. Bude to déle trvat a obchvat nebude.

Je pravda, že jste navrhoval odtržení Jižního Města od hlavního města Prahy?

Od kamarádky právničky jsem si nechal vypracovat právní metodiku, zda lze z městské části udělat obec. Tuto metodiku jsem následně prezentoval při setkání s občany. O plánu odtrhnout Prahu 11 od hlavního města nepadla vůbec řeč. To z toho udělali až potom někteří lidé. Je to lež.

K čemu potom ta metodika?

Záměr byl posílit status obce. Týkalo by se to mimo jiné městské policie, územního plánování a financování. Vedlo by to k rozpočtovému určení daní, které by bylo mnohonásobně vyšší než dnes. V současné době nemohou starostové a zastupitelé svobodně rozhodovat o záležitostech své městské části. A proč? Protože nám magistrát hlavního města Prahy drží peníze. A starosta, který neposlouchá, je seškrcený na minimum.

Je nějaký z těch důvodů vašeho odvolání, které uznáváte?

Ano, vytesat své jméno na kříž na Chodovském hřbitově, byla hloupost. To uznávám. Omluvil jsem se za to. Jsem praktikující katolík a těch křížů už jsem viděl desítky. Na většině z nich je vytesané jméno donátora. Takže jsem byl natolik ješitný že jsem si tam nechal vytesat své jméno.

V říjnu vás radní z ANO a TOP 09 vyzvali k rezignaci, nato HPP 11 vyzvalo rezignaci celou radu. Před tím jste odešli do opozice. Ta situace vypadala zvenku jako vyhrocená. Kdy začaly první rozpory uvnitř koalice?

Na začátku letošního roku. Poté, co pánové z TOP 09 a ANO chtěli protlačit megalomanský projekt Nový Opatov, proti kterému je přitom obrovský veřejný odpor. Připomněli jsme jim jejich volební program, v němž stálo, že zabrání megalomanským stavbám. Pak jsme od nich dostali novoroční memorandu, ve kterém psali, co všechno nám vyčítají. Krátce nato odvolali Ladislava Kose. HPP 11 byly nabídnuty čtyři hlasy v radě, zatímco ANO a TOP 09 by mělo pět hlasů. To pro nás bylo zcela nevýhodné. Přistoupili jsme na to pouze proto, že ke koaliční smlouvě vznikl dodatek číslo dvě, který říkal, že pakliže HPP 11 bude hlasovat proti nějakému návrhu, ANO a TOP 09 je svými pěti hlasy nepřehlasují. Tuto dohodu porušili při první příležitosti.

Jak vlastně fungovala komunikace uvnitř rady?

Klepali jsme na zavřené dveře. Byli si vědomi svého mocenského postavení pěti hlasů v radě a využívali toho. Neměli potřebu vyjednávat.

Co byste dnes udělal jinak, kdybyste měl tu možnost?

Nepřistoupil bych na menšinu v radě. To byla největší chyba mého politického života. Radši bych koalici neuzavřel. Někdo může namítat, že jsem vyměnil post starosty za menšinu radě. Věřil jsem jejich podání ruky, jejich podpisu a jejich čestnému slovu.

Máte chuť ještě zůstávat v politice?

Ano, mně jde o tuto městskou část. Do politiky jsem vstoupil v roce 2000, poté co chtěl Petr Jirava udělat ze staré chodovské školy soukromou střední školu pro svou tehdejší milenku, dnes manželku. To byl pro mě impuls vstoupit do politiky. Abych zabránil těmto zvěrstvům.

Čtěte také: Zastupitelé Prahy 11 odvolali starostu Jiřího Štylera