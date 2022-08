Ze vzduchu vypadá současné budování pilířů uprostřed řeky jako železem obehnaná díra, ve které je naprosté sucho a dělníci v ní vrtají základy, které budou most držet. Práce probíhají současně na čtyřech pracovištích – z holešovického a karlínského břehu, Štvanice a zprostředka Vltavy. V tuto chvíli jsou na řece asi tři čluny, na kterých pracovníci přiváží potřebný materiál.

Finálním krokem bude umístění samotného mostu. „Nejdříve most poskládáme na připravených konstrukcích, potom provlékneme ocelová lana, která zakotvíme na obou březích, sundáme podpěry a most bude držet sám o sobě,“ popisuje vedoucí komunikace Skanska Central Europe Ondřej Šuch. Celý most bude postavený z unikátního ultra-vysokopevnostního bílého betonu. Práce podle Šucha pokračují podle plánu.

Stavbu provází několik zajímavostí. Při vytěžování materiálu našli dělníci na karlínské straně staré železniční koleje z doby, kdy byla oblast ještě vlečkovým, seřaďovacím nádražím před bývalým nádražím Těšnov. Za oběť stavby také padl stoletý strom, který rostl při budoucím ústí lávky na Štvanici. Most je určený převážně pro chodce a cyklisty, ale architekt Petr Tej ho zároveň navrhl tak, aby v případě nutnosti udržel pražskou pětitunovou sanitku.

Omezení dopravy

V místě napojení lávky na holešovický břeh probíhá několik staveb současně. „Kromě naší stavby zde staví ještě Technická správa komunikací, Dopravní podnik Praha (DPP) a Pražská vodohospodářská společnost,“ vypočítává Šuch. Dopravu u Holešovické tržnice stavba omezí až do příštího roku. „Stávající jednokolejný provoz tramvají v blízkosti této zastávky aktuálně předpokládáme do 25. září. Následně počítáme se zahájením výluky celého úseku z důvodu dokončení rekonstrukce tramvajové tratě,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Provoz na jednokolejném úseku tratě nyní řídí světelná signalizace, která má zajistit adekvátní propustnost i v případě plného provozu, který nastane po prázdninách. Podle Řehkové ale může v místě dojít k určitým zdržením.