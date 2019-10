„Realizace celého projektu vrátí důstojnost náměstí, které v minulém století obsadily stánky s klobásami, stanoviště taxi a naháněči do nočních klubů. Kolejové propojení Vinohradské s Vodičkovou pak stabilizuje tramvajovou síť celé metropole – alternativní tratě v centru umožní rozvoj dalších tratí na okrajích Prahy,“ upozornil Scheinherr.

Uleví se Lazarské a Karlovu náměstí

Tramvaje se na „Václavák“ vrátí po více než 40 letech a podle vedení města poskytnou mnohem vyšší komfort při cestování na kratší vzdálenosti – například z Vinohrad na náměstí Republiky. Výrazně se má ulevit uzlům v Lazarské a na Karlově náměstí, které jsou nejvytíženějšími tramvajovými křižovatkami na světě a ve špičce jimi projede 173 spojů za hodinu.

Patnáct metrů široký pruh mezi oběma páry kolejí má umožnit i shromažďování většího počtu lidí. A během opravdu velkých demonstrací se podle radních provoz tramvají zastaví.

Provoz aut bude zachován ve stopě kolejí i podél nich. Studie naopak počítá se zrušením drtivé většiny parkovacích míst, která dnes existují mezi vozovkou a postranními chodníky. To by mělo vést i k úbytku projíždějících automobilů.

„V posledních letech si všichni z Václavského náměstí jen brali, teď by měl ten prostor naopak něco dostávat, aby se tam zase dalo chodit na rande. Zbývá jen dořešit několik technických věcí, jako je například podstatná otázka zásobování místních obchodů a restaurací. Vedeme o tom dialog s živnostníky, městem i projektanty,“ sdělil Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského. Podle Adámka by mohla vzniknout vymezená místa pro zásobování, které by probíhalo vždy jen po určitou dobu.

Vzniknou nová stromořádí

Projekt kanceláře Jakub Cigler Architekti nadále počítá se vznikem nových stromořadí, s širšími chodníky, novými vodními prvky, retenční nádrží na dešťovou vodu i samostatnými pruhy pro cyklisty. Právě kvůli stromům na krajích náměstí magistrát prozatím zastavil nákladnou výměnu kolektoru, který vede ve stopě stromů.

Revitalizace spodní části náměstí má na povrchu začít příští rok na jaře. Praha 1 se podle starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) už dohodla s investorem rekonstrukce paláce Savarin na kompromisu ohledně parkovacích míst v nových podzemních garážích. Ta by měla být omezená na obsluhu paláce a příjezd do garáží bude z okolních ulic, čímž padne potřeba sporných nájezdových ramp.