Už během léta připravil IPR Praha - už skoro tradiční - informační kontejnery, organizovaly se komentované vycházky a minulý týden kampaň vyvrcholila veřejnou prezentací magistrátní studie. Spolky Arnika, AutoMat, Platforma pro sociální bydlení s obyvateli Prahy 7 zpracovaly výtky k přestavbě obřího brownfieldu uvnitř hlavního města.

Podle nich je plánovaná čtvrť v Bubnech-Zátorech předimenzovaná, bude zde málo zeleně coby ochrany před extrémním vedrem, příliš úzké ulice a chybně je navržen i železniční viadukt, který bude součástí vlakového spojení centra Prahy na letiště. Spolky se rovněž bojí, že nové území nabídne bydlení jen pro nejbohatší. „Ale územní studie je dobrým krokem vpřed i přes vážné nedostatky,“ píše Arnika v tiskové zprávě na webu.

„Podíl dostupného bydlení v podkladech pro výstavbu v Bubnech zcela chybí. To je přitom podle zkušeností ze zahraničních metropolí zcela běžné. Uvědomme si, že v Praze rostou ceny bydlení dvakrát rychleji než mzdy. Ve čtvrti pouze s novými komerčními byty těžko najdou střechu nad hlavou ti, co to nejvíc potřebují – senioři, rodiny s dětmi, studenti nebo zdravotně postižení,“ upozorňuje Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení.

Bírová ve shrnutí připomínek dodala, že by se magistrát měl domluvit se státem nebo se soukromými developery, aby část pozemků získal pro zajištění dostupného bydlení. Zástupci spolků navrhují také zvýšení podílu obecních bytů výměnou za to, že developerské firmy budou moci stavět vícepatrové domy.

Park ponese velkou zátěž

„Městští plánovači z IPR Praha se sice snažili zachovat blokovou zástavbu okolních čtvrtí. Bude ale tak hustá, že navrhované množství stromů, zelených střech a vnitrobloků, prvky na zadržování vody a malá plocha centrálního parku vůbec nebudou stačit ochlazovat Bubny během letních veder,“ uvedl Václav Orcígr z Arniky.

Ekologové tedy požadují park, který má mít šest hektarů, včetně vodní plochy zvětšit. Pro srovnání: Václavské náměstí v centru Prahy má 4,2 hektaru. „Rozsahem nám přijde nedostatečný na to, jak velkou zátěž ponese, a to až 25 tisíc obyvatel a 29 tisíc pracovních míst,“ dodal Orcígr. Kvůli úzkým ulicím v nich podle Arniky nebude dostatek slunce a nebude se dařit stromořadím a zhorší se i stav ovzduší.

Arnika, AutoMat, Platforma pro sociální bydlení citují také architektku a občanku Prahy 7 Kateřinu Vídenovou, podle níž je problémem studie Bubny-Zátory také kapacita nové výstavby. „Nová městská čtvrť bude mít stísněný charakter. Navíc obří obchodní centrum, třikrát větší než dokončované Centrum Stromovka ve Veletržní ulici, naruší možnost živého fungování obchodního parteru a veřejných prostranství v nově vzniklé čtvrti,“ dodává Vídenová.

Něco jako Negrelliho viadukt

„Chybně je navržen i železniční viadukt, který je nepropustný a území rozděluje. Vzniknout by mělo něco, jako je Negrelliho viadukt, aby pod ním mohl být živý prostor,“ řekla Vídenová, která současně upozornila na malou občanskou vybavenost. Studie přitom počítá se dvěma školami pro pět tisíc žáků.

Lidé z AutoMatu varují před extrémním množství aut v oblasti a chtějí zpracování dopravní studie. „Například řešení křižovatky Vltavská neodpovídá koncepci humanizace magistrály a zachovává západní nájezd. Navrhujeme také rozšíření Bubenské a Argentinské nebo vytvoření bezmotorové promenády mezi centrálním parkem a nádražím Holešovice, aby ve čtvrti vznikla skutečně kvalitní uliční prostranství příjemná pro pobyt lidí,“ uvedl Michal Lehečka.

Na rozsáhlém pozemku je stavební uzávěra. Změnu územního plánu, která umožní výstavbu, zpracovává Praha od roku 2009. Podle harmonogramu by měla být ještě do konce roku po zapracování konstruktivních připomínek studie schválena. Plán by mohl být změněn v příštím roce a výstavba by začala za dva roky. Nové Bubny mají termín dokončení v roce 2040.