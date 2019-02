Praha - Studentský tým Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) eForce FEE Prague Formula v úterý odhalil čtvrtou generaci formule na elektrický pohon. Monopost pro letošní seriál mezinárodních závodů bude mít nově čtyři motory, každé kolo bude poháněno zvlášť. Mělo by to prospět jeho hbitosti, která je při závodech zásadní, řekl pilot formule Petr Záruba.

Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze slavnostně odhalili v úterý 5. května 2015 čtvrtou generaci studentské elektroformule týmu eForce FEE Prague Formula. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Na ČVUT vedle elektrické vzniká i studentská formule se spalovacím motorem. Oba týmy fungují druhý rok odděleně, samy hledají sponzory a stavějí vlastní monoposty. Na mezinárodních závodech pak startuje přibližně 400 až 500 formulí se spalovacím a kolem 200 formulí s elektrickým motorem, které jsou klasifikovány odděleně.

Na vývoji elektroformule pracují zhruba tři desítky studentů elektrotechnické a strojní fakulty ČVUT, veškeré díly si vyvíjejí sami. Pohon čtyřmi motory je největší novinkou letošního monopostu, která by měla pomoci při závodech. „Na trati je hodně zatáček, takže auto musí být obratné a mít velké zrychlení," řekl Záruba.

Hbitosti by vedle čtveřice motorů mělo prospět také to, že je tento model o dvacet centimetrů kratší a 4,5 kilogramu lehčí. Z nuly na 100 kilometrů by měl zrychlit za méně než tři sekundy.

Formule nevznikají jen na ČVUT

Před letošní závodní sezonou, která začne v srpnu v Rakousku, bude zásadní vyladit vůz na co největší výkon. Při čtyřech motorech to nebude podle konstruktérů úplně jednoduché. Největším úspěchem loňské formule tohoto týmu bylo druhé místo na závodech v Itálii.

Studentské formule nevznikají jen na ČVUT. S vlastním monopostem se v minulosti mezinárodního seriálu zúčastnil také tým pražské České zemědělské univerzity, který prototyp vyvíjel ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Vlastní formule vytvořili také například studenti Vysokého učení technického v Brně nebo Vysoké školy báňské v Ostravě. Studenti se při těchto projektech nejen naučí přenést teoretické poznatky do praxe, ale také si vyzkoušejí prezentační dovednosti a komunikaci v mezinárodním prostředí.