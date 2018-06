Studentské jízdné za korunu denně? Zapomeňte, rozhodli pražští radní

Výrazné zlevnění pražské MHD pro mládež a studenty do 26 let neprošlo hlasováním v radě hlavního města. Návrh náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) na zavedení celoročního „studentského kupónu“ za 365 korun odmítli radní za ANO a KDU-ČSL.

Podle šéfa pražských lidovců Jana Wolfa by opatření „nebylo zodpovědné k městské kase“. Hnutí ANO chtělo původně Dolínkův nápad podpořit, podle primátorky Adriany Krnáčové ale nebyl plán dostatečně připravený ani zkalkulovaný. „Diskusi o té možnosti podporuji, ale chci se rozhodnout na základě analýzy, tvrdých čísel a dat. Forma, jakou zvolil náměstek Dolínek, spíše vypadá, jakoby si chtěl dělat předvolební kampaň za městské peníze,“ uvedla Krnáčová.

Podle Dolínka by levný roční kupón přinesl velké zjednodušení, protože by nahradil dosavadní měsíční, čtvrtletní, pěti a desetiměsíční kupóny. „Především jsme chtěli motivovat studenty, aby se naučili využívat hromadnou dopravu a nejezdili načerno. Škoda, ale nepolevím a budu to chtít prosadit znovu,“ komentoval neúspěch Dolínek.