Spolu s dopisem předali školáci úřadu také kopie zhruba 150 obrázků, které vytvořili studenti různých škol. Jde převážně o autoportréty reflektující dopady distanční výuky na psychiku dětí a dospívajících. Originály obrázků byly instalovány na náměstí.

„Na děti a mladé mají opatření proti šíření koronaviru obzvláště velký dopad klesá úroveň vzdělání, kvůli sociální izolaci narůstají psychické problémy, závislosti a celková demotivace,“ upozorňuje iniciativa Dostaňte nás ven v letáku rozdávaném během happeningu.

Bezpečné a jednoduché?

Sekundán Josef Arnot byl mezi prvními, kteří začali spolu s ředitelem Přírodní školy Františkem Tichým plánovat, jakým způsobem upozornit na problém vládu a ministra zdravotnictví.

„Chtěl bych už jít ven z bytu a setkávat se s kamarády. U počítače trávíme většinu dne. To, že nemůžu jít se spolužáky ven, aniž bychom něco porušovali, mě ubíjí. Je důležité se v rámci školy potkávat. Naše škola je navíc malá a všichni se známe,“ prohlásil Arnot, kterému je líto, že pár měsíců po nástupu na preferovanou školu se musel se spolužáky rozloučit na celý rok, s výjimkou několika týdnů v září. „Hlásil jsem se na tuhle školu právě i kvůli velkému množství venkovních akcí a společných výletů či pobytů, které pořádá,“ dodal.

Podle ředitele Tichého by měly být umožněny venkovní učební aktivity oficiálně spadající například pod třídnické hodiny nebo skupinové doučování. Požadavek není plošný, týkal by se jen škol a učitelů, kteří by o to měli zájem. Tichý zdůraznil, že by šlo daný krok učinit prakticky okamžitě a vzhledem k odpadnutí povinnosti školáky testovat by nenesl žádné finanční náklady. „Bylo by to bezpečné a organizačně jednoduché,“ domnívá se Tichý.

Tlak od rodičů

O možnost vyrazit s třídou do parku či na hřiště se zatím zajímají řádově desítky škol. „Nejde ale jen o školy. Jsme v kontaktu s učiteli, a ti nám potvrzují, že jim fyzické potkávání chybí. Distanční výuku dokážeme organizovat, i když to má spoustu ale. U dobrých škol a rodin nicméně není vzdělávání hlavní problém. Tím je sociální izolace,“ pokračoval Tichý, podle nějž by takové setkávání mladé lidi vzájemně podpořilo.

Podle ředitele by neměla mít problém s nalezením vhodného venkovního prostoru žádná škola v Praze, natož mimo velkoměsto. „Pokud to vláda umožní, může to vyvolat tlak od rodičů na školy ve stylu – něco pro ty děti udělejte… Jsem ale přesvědčen, že spousta učitelů bude mít chuť dělat to z vlastního přesvědčení,“ dodal.