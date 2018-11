Studenti uspořádali tradiční pietní připomínku na Albertově

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 125 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Junior konzultant. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 125 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: MVP: Sinkulova č.p. 329/48, Nusle, 140 00 Praha 4, Kontakt: Žilová Iveta Bc., tel.: 596112906, e-mail: kariera@empire-finance.cz, Bylo by skvělé, kdybyste měli zkušenosti s komunikací se zákazníky, ale není to podmínkou. , Nejlépe hledáme studenta/studentku či absolventa/absolventku VŠ. , Dále od Vás čekáme vytrvalost - nic přece nejde samo, nadšení, odhodlání se vzdělávat a učit novým věcem, příjemný hlasový projev a především to, že budete proklientští, zodpovědní a za každých okolností profesionální. , Nejdůležitější je chuť si obchodem pořádně vydělat a zvládnout kvůli tomu klienty sám aktivně oslovit. , Jako poslední byste se neměl leknout počítače ani Wordu či Excelu., , Zaměstnanecké výhody:, kariérní růst , samozřejmostí je flexibilní doba , práci jen ve všední dny - víkendy i svátky máte volné, individuální a nadstandardní přístup našich manažerů i zkušenějších kolegů - dostanete k sobě parťáka, který Vám bude vždy po ruce, budete mít plně hrazené vstupní školení a průběžné workshopy pro další rozvoj, fixní mzdu a provize, které jsou omezené pouze Vaším výkonem, příjemný a přátelský kolektiv, , Počet hodin týdně dle domluvy.. Pracoviště: Empire reality s.r.o. - sinkulova, Sinkulova, č.p. 329, 140 00 Praha 4. Informace: Iveta Žilová, +420 596 112 906.