Studenti se ptají magistrátu: Proč si lidé více nepomáhají?

Během školního roku se Pražský deník ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy ptal studentů, co je nejvíce trápí, co je zajímá a co by mohlo být na jejich škole či v Praze lepší. V létě přinášíme reakce magistrátu k problémům tížícím studenty. Dnes se zaměříme na téma, proč upadá zájem o charitu.

Gymnázium Čakovice se již několikrát účastnilo Sluníčkového dne, spolupracuje se Světluškou a samo organizuje různé běhy pro dobrou věc. Někteří jeho studenti však měli pocit, že jsou lidé dnes příliš uspěchaní, aby pomáhali. Také se ptali, co dělá pro charitu magistrát? „Hlavní město se v rámci společenské odpovědnosti podílí na řadě charitativních akcích," vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Spolupracujeme s řadou organizací, naši zaměstnanci jsou velice aktivní. Shromáždili celkem 1400 kg oblečení, hraček a drobností pro sociálně znevýhodněné spoluobčany a v rámci akce Movember vytvořili týmy MoBros a MoSisters a vybrali 55 789 korun. Ty poté putovaly na účet nadačního fondu Muži proti rakovině." Studenti ale hlavně měli pocit, že při prodávání ikonických srdíček a magnetek lidi na ulici obtěžují. Ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková, která každý rok organizuje Srdíčkové dny, jim dává za pravdu. „Když jsem s charitou začínala před 18 lety, tak ještě byli lidé z charit nadšení a rádi přispívali. Ale po letech afér a skandálů, které se v nejvyšších kruzích odehrávají, upadá i zájem o veřejný život a o podporu charitativních projektů. Ale v menších městech a v takzvaných chudších krajích je ten zájem pořád obrovský a za to lidem patří velký dík." Studenti se také divili, proč v případě charity nepomůže více stát. „Ano, měl by pomoci, ale než bychom se dočkali, tak by nám ty dětičky umřely," souhlasí Křepelková. Studenti si také stěžovali, že například magnetky a různé samolepky lidi nepřilákají a že by bylo lepší nabízet něco užitečnějšího. „My se snažíme, aby naše sbírkové předměty byly také účelné," vysvětluje Maria Křepelková. „Zrovna dneska nám přivezli různě barevné reflexní přívěsky na motivy delfínků. A tak nejenom že člověk pomůže, ale také dostane něco užitečného, co si může pověsit třeba na batoh. Ve spolupráci s

Autor: Adam Snellgrove