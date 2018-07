Studenti se ptají magistrátu na festival Prague Pride 2018

Během školního roku se Pražský deník ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy ptal studentů, co je nejvíce trápí, co je zajímá, a co by mohlo být na jejich škole či v Praze lepší. V létě budeme přinášet reakce magistrátu a jak se k problémům tížícím studenty staví. Dnes se zaměříme na nadcházející Gay Pride Festival, který se bude konat na začátku srpna.

Někteří studenti Malostranského gymnázia se obávali, že na festivalu, a především v průvodu, se budou letos vyskytovat spoře odění či nevhodně oblečení homosexuálové. Letos by to bylo o to problematičtější, protože téma letošního Prague Pride je rodina a pořadatelé nabádají účastníky, aby sebou vzali své rodiny, od nejmladších po nejstarší. ČTĚTE TAKÉ: Středoškoláci: o homosexualitě a potratech se musí mluvit Vůči tomu se ale ohradila jedna z organizátorek letošního Prague Pride Bohdana Rambousková. „Účastníky vždy upozorňujeme, aby brali ohled na ostatní lidi v průvodu. Minulý rok například nebyl nikdo, kdo by byl v průvodu nevhodně oblečený. A pokud ano, tak bychom uvítali konkrétní fotky, protože toto mi spíše připadá jako předsudek, který někteří vůči festivalu mají,“ zdůraznila. Magistrát podpořil festival grantem Studenti ale také nevěděli, zda magistrát festival a jeho myšlenky podporuje, či nikoliv. „Realita je složitější,“ podotkl Vít Hofman, tiskový mluvčí magistrátu. ČTĚTE TAKÉ: Středoškoláci: Je to holt zakázané ovoce a člověk nechce být v partě za trapáka „Magistrát letos poskytl grant ve výši 388 000 korun a od loňského roku je festival pod záštitou paní primátorky a také radní pro kulturu městské části Praha 7 Hany Třeštíkové. Pan radní Jan Wolf naopak dal v minulém roce záštitu Pochodu pro rodinu, který se konal ve stejném termínu. Jak tedy vidíte, představitelé magistrátu podporují různé myšlenkové směry.“ Primátorka Adriana Krnáčová je přitom vůbec první osobou v této funkci, která se pochodu zúčastnila. „Nad festivalem jsem tak jako každý rok převzala i letos záštitu, a pakliže mi to čas dovolí, ráda se ho opět i osobně zúčastním,“ dodala primátorka. ČTĚTE TAKÉ: Středoškoláci: Vyučující mají zastaralé metody Ve spolupráci s projektem

