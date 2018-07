Studenti představí model budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov

Provozní elektromechanici Elektromechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Praha , kontakt: Karel Pirk, tel.: 739 539 131, , Kongresové centrum Praha, a.s. si drží v oblasti kongresového průmyslu v Praze výsadní postavení. Staňte se součástí profesionálního týmu a podpořte nás v naší snaze být nejlepší. Pomozte nám stát se atraktivním partnerem pro organizátory všech druhů kongresů, konferencí, výstav a setkání na všech úrovních. , , Pro doplnění technických profesí hledáme vhodného uchazeče na hlavní pracovní poměr na pozici, ELEKTROMECHANIK , , Co požadujeme:, - vyučení v oboru elektro, praxe v oboru výhodou, - platná vyhláška 50, § 6, - schopnost práce ve výškách , - pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost, - slušné vystupování, , Co nabízíme:, - zázemí stabilní a silné společnosti, - 5 týdnů dovolené, - stravování s příspěvkem zaměstnavatele , - možnost parkování v zaměstnaneckých garážích za zvýhodněné ceny, , Nástup: ihned, , Bližší informace: Karel Pirk, tel.: 739 539 131, , Životopisy posílejte na e-mailovou adresu: jana.petrikova@praguecc.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s., 5. května, č.p. 1640, 140 00 Praha 4. Informace: , .

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních Vedoucí domova pro osoby zdravotně postižené. Požadované vzdělání: úsv. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25100 kč, mzda max. 32500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Šípková č.p. 1838/1, Krč, 142 00 Praha 411, kontakt: Korbelová Jiřina Bc., tel.: 734291058, e-mail: Korbelova@diakonie-praha.cz, , Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků. Celoroční služba jim v tom poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka., Požadujeme: - vzdělání v oblasti sociální práce VOŠ, VŠ (dle zákona o sociální službách č. 108/2006 Sb.) , - zkušenost s vedením středně velkého týmu výhodou , - dobré komunikační dovednosti , - aktivní přístup k práci, zodpovědnost , - organizační schopnosti , - schopnost samostatné i týmové (spolu)práce , - kladný a respektující vztah k cílové skupině služby , - trestní bezúhonnost , - řidičský průkaz skupiny B výhodou , Nabízíme: - práci na hlavní pracovní poměr , - samostatnou práci v zajímavém oboru , - pracovní zázemí ve stabilní organizaci , - různorodost pracovních činností , - možnost další vzdělávání , - další benefity (stravenky, týden dovolené navíc) , Náplň práce: - vedení středně velkého týmu pracovníků , - vedení služby DOZP , - klientelou jsou lidé od 18 let s mentálním postižením , - výkon sociální práce , - zpracování a vedení dokumentace služby a podřízených pracovníků , - prezentace služeb na veřejnosti , Předpokládaný nástup: září 2018 nebo dohodou. , Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte do 31. 7. 2018 na adresu korbelova@diakonie-praha.cz, příp. poštou na adresu zařízení, do předmětu uveďte "Výběrové řízení vedoucí DOZP"., Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v průběhu srpna 2018, rovněž absolvují zkušební směnu., , zaměstnanecké výhody: Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday, Firemní akce, Týden dovolené navíc, stravenky.. Pracoviště: Diakonie čce - šípková 1838/1, Šípková, č.p. 1838, 142 00 Praha 411. Informace: Jiřina Korbelová, +420 734 291 058.