Studenti pražských středních škol vybírají nanečisto prezidenta

Studenti 53 pražských středních škol a gymnázií od dnešního rána vybírají nanečisto prezidenta. Ve volebních místnostech hlasují pro kandidáty, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Vybírají tedy mezi současným prezidentem Milošem Zemanem a bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem. Výsledky druhého kola budou známé ve středu odpoledne.

Projekt studentských voleb prvovoličům ukazuje, jak to chodí ve volební místnosti. Proto ve sborovnách či učebnách, kde mají na školách improvizované volební místnosti, nesmí chybět vyvěšený postup správného hlasování, plenta a volební urna.

Volit přišla asi polovina studentů

"Když jsme v září brali volby do Poslanecké sněmovny, tak se ptali, jak to u nich vypadá. Člověka ani nenapadne, že oni ani nikdy nebyli u voleb," řekla ČTK učitelka Denisa Suchánková, která organizuje volby na Střední škole průmyslové stavební v Dušní ulici v Praze 1. Volit ke studentským volbám přišla zhruba polovina studentů.

Zdejší studenti v prvním kole podpořili 32 procenty hlasů Drahoše a 15,8 procenta hlasů dostal Zeman. Podle studenta Jiřího není stávající hlava státu reprezentativní.

Jen o přestávkách

"Nelíbí se mi jeho vyjadřování, vystupování a myslím si, co jsem viděl za záběry, tak ani jeho zdraví už není stoprocentní," řekl Jiří, který volil Drahoše už v prvním kole. Matěj by si přál, aby ve volbách uspěl někdo výrazný. V prvním kole volil Mirka Topolánka, který neuspěl, a nyní podpořil Zemana.

Zatímco v průmyslové škole mohou studenti přijít volit po celé dnešní a zítřejší dopoledne, v Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici v Praze 1 studenti volí jen o přestávkách.

Zlepšujeme se každými volbami

Gymnázium organizovalo volby na zkoušku i na podzim, kdy studenti vybírali, kdo by je měl reprezentovat v Poslanecké sněmovně. Maturantka Anna-Elisabeth byla vždy ve volební komisi.

"Je dobré, jak se zlepšujeme každými volbami. Naše první volby byly velice zmatené. Teď už jsme vyloženě sehraní," řekla ČTK.

V prvním kole podpořila Hilšera, ve druhém hodila hlas Drahošovi.

Studenti: Zemana by měl někdo vystřídat

"Já jsem si říkala, že ve školních určitě tedy pan Hilšer a potom v těch doopravdických jsem si nebyla jistá, jestli ten hlas pro něj nebude malinko jako zbytečný," přemýšlela o své taktice Anna.

V její třídě panuje jednotný názor, že by měl Zemana na hradě někdo vystřídat, protože se za něj stydí. Kdyby určovali účastníky druhého kola studenti Akademického gymnázia, střetl by se v něm Drahoš s Hilšerem.

Má smysl jít k volbám



"U parlamentních jsme rozebírali programy, u prezidentských jsem spíše rozebírali, jak se volí prezident, jaké má pravomoci, co z toho vyplývá," uvedla k seznamování studentů gymnázia s volbami učitelka Denisa Fousková, která učí základy společenských věd. Volby nanečisto studentům podle ní ukazují, že má smysl jít k volbám. "Takže by je to mohlo motivovat i do budoucna, že třeba ztratí ostych z toho vejít do té místnosti," doplnila.

V součtu výsledků ze všech škol studenti v prvním kole vybrali do druhého kola Drahoše a Zemana. Ovšem v opačném pořadí. U středoškoláků dostal Drahoš 33,6 procenta hlasů a Zeman oslovil pětinu voličů.