Studenti: Pořád je důležité učit se některé věci nazpaměť

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Střední průmyslové školy na Proseku. Zaměřili jsme se na nové technologie v učebnách.

Jan Převrátil, 18 let: Naše škola je dobře vybavená. Máme projektory v každé třídě, multimediální tabule a dokonce i třídu plnou počítačů od firmy Apple, které jsou ideální na grafickou práci. Multimediální tabule jsou hojně využívané hlavně v nižších ročnících,a ještě se nestalo, že by na ni nějaký učitel psal fixem jako na normální tabuli. Všichni jsou tady instruováni, jak s technologiemi správně a bezpečně zacházet.





Lukáš Purnoch, 18 let: Máme ve škole dvě zaměření, a to na vývoj aplikací a her a potom síťové zaměření. Já jsem tedy spíše specializovaný na vývoj aplikací a modelování, které jsme se učili jak v dvojrozměrném (2D), tak i v trojrozměrném prostředí (3D). To je pro mě ideální, protože bych chtěl najít po škole uplatnění v herním průmyslu, kde se programování a modelování nejvíce využívá. Máme dokonce vyhrazené hodiny, na kterých nám vyučující ukazují počítačové hry a co je na nich špatně, čeho se vyvarovat a co by se dalo vylepšit.





Adam Průcha, 18 let: Je dobré, že jsme se školou provázáni i přes internet. Můžeme třeba mít neustále pod dohledem svou absenci a známky, k čemuž mají přístup i rodiče. Někteří učitelé mají také své vlastní webové stránky, na kterých mají materiály k samostudiu. Také nám někdy posílají úkoly přes internet a využíváme virtuální učebnu Google Classroom.





Michal Maršík, 18 let: Naše škola je výborně vybavená, ale myslím si, že by mohly třeba samy společnosti škole půjčovat či dodávat své produkty, které bychom mohli vyzkoušet. Oni by si tím udělali reklamu mezi možnými budoucími zákazníky a my bychom si mohli vyzkoušet nejnovější technologie a naučit se s nimi pracovat. Také by mohlo být fajn více se zaměřit na virtuální realitu, která bude v budoucnu asi více a více využívaná.





Jakub Růženec, 18 let: Úplně nesouhlasím s tím, že kvůli internetu už nemá smysl se něco učit nazpaměť. V některých předmětech je pořád dobré mít základní přehled. U některých předmětů bych ale zase na to takový důraz nekladl a spíš učil studenty, kde si informace najít, než aby je měli neustále v hlavě. Hlavně v našem oboru, protože stejně se vše každý rok mění, a tak nemá cenu si něco zapamatovat, aby to příští rok bylo už jinak.





Jan Jirků, 17 let: Naše generace měla to štěstí, že s mobily a počítači vyrůstala, takže každý s nimi umí zacházet. Je jen potřeba nezůstat u základů. A také například v herním průmyslu se máme v Česku kým inspirovat. Například společností Warhorse, která nedávno vydala super hru Kingdom Come: Deliverance. Učitel nám dokonce pustil nahranou přednášku o herním průmyslu od zakladatele Warhorse Dana Vávry.





