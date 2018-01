Studenti: Je důležité, aby pedagog učil rád

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Gymnázia Botičská v Praze 2. Hovořili jsme s nimi o tom, jak je dokáže pedagog zaujmout a motivovat ke studiu.

Kryštof Kvis, 19 let:

Líbí se mi, když je vidět, že pedagoga jeho práce baví. Loni jsme měli na chemii pana ředitele a jeho výklad byl záživný, protože dával konkrétní příklady. Naopak mě v prváku neza-ujala fyzika nebo biologie, ačkoli mě ty obory baví. Je to trochu panem profesorem. Zaujmout dokáže, ale testy, které dává, jsou podle mě až nadmíru těžké, takže mi to občas připadalo, že se ani nemá cenu snažit.



Marek Brousil, 16 let:

Nejvíc mě baví biologie. Paní učitelka je skvělá a ví snad úplně všechno. Bere nás jako své kolegy, sobě rovné, což dělá skvělou atmosféru. Nejhorší naopak je, když se učitel nad žáky povyšuje. Také bych dal větší prostor individuálnímu růstu osobnosti žáka, aby se mohl co nejdříve začít profilovat v tom, co chce jednou dělat.



Jan Jonáš, 18 let:

Je důležité, aby učitel látce rozuměl a zároveň rád učil, protože je to poznat. Díky tomu, že se nám změnila paní učitelka na angličtinu, mě začaly ty hodiny bavit. Její přístup je kamarádský a hodiny s ní jsou více interaktivní. Naopak společenské vědy, kde se učíme nesmyslné definice ve složitém jazyce, jsou podle mě zbytečné. Proč se neučíme raději o ovlivňování médií, o tom, jak mluví politici, osobnosti a nerozebíráme jejich projevy. Nebo, proč nás neučí argumentovat, když míváme problém vyjádřit názor.



Petra Murtingerová, 18 let:

Baví mě biologie. Pan profesor, kterého máme od prváku, dělal u záchranky, takže má zkušenosti s lidským tělem a dokáže nám o tom říci i něco navíc. Dává nám i názorné ukázky. U chemie se mi zase líbí, že to pan profesor dokáže barvitě podat.



Denisa Novotná, 19 let:

Učitel může výuku ovlivnit tím, že říká zajímavosti navíc, nebo je na něm vidět, že se ve svém oboru opravdu vyzná. Například díky tomu, že se nám změnil profesor na chemii, mě ten předmět začal bavit a dokázala jsem si k té vědě najít vztah. Je na něm vidět nadšení, které na nás přenese.



Jan Bohuněk, 16 let:

Hodiny biologie s panem profesorem Šímou jsou senzační. Dokáže mě vždy zaujmout, pořád se usmívá, říká zajímavosti, vtipkuje. Také mě baví fyzika, protože pan profesor umí perfektně vysvětlit problémy, které probíráme. Naopak mě ale nebaví dějepis. Paní učitelka svému oboru rozumí, ale hodiny by mohly být živější. Obecně vítám, když máme v hodinách možnost diskutovat, protože to je podle mě důležité.



