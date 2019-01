Praha - Studenti etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze budou ve středu a ve čtvrtek stávkovat. Žádají odvolání ředitele Ústavu etnologie při fakultě Marka Jakoubka, s jehož personálními i dalšími kroky nesouhlasí. Během dvoudenní stávky se budou konat debaty, přednášky, bude se promítat a hrát divadlo.

Součástí akce bude přespání na chodbách fakulty. Médiím o připravované stávce informovali zástupci studentského spolku PAKET (Pro AKtivní ETnologii). Děkanka fakulty Mirjam Friedová o Jakoubkově odvolání neuvažuje.

Jakoubek se ředitelem Ústavu etnologie stal loni v říjnu. Už jeho nástup provázely negativní reakce, protože měl dříve spory s romisty kvůli svému pohledu, že Romové nejsou samostatným etnikem a jejich sociální vyloučení souvisí především s chudobou. Friedová se tehdy vyjádřila, že se rozhodla na základě jednoznačného doporučení výběrové komise a jeho příchod vítá.

Jakoubkovo působení v čele Ústavu etnologie nadále naráží na odpor studentů. „Stávka navazuje na předchozí snahy studentů reagovat na nevhodné personální změny a další diskutabilní kroky současného ředitele ústavu Marka Jakoubka," uvedli studenti v tiskové zprávě.

Friedová ale namítá, že změny v Ústavu etnologie jsou nutné, protože jde o dlouhodobě zanedbávané pracoviště i obor. „Docent Jakoubek svou koncepci naplňuje a má tříletý mandát k tomu, aby ústav transformoval. O jeho odvolání proto neuvažuji," sdělila médiím děkanka.

Problém antipatií?

Jakoubek podle ní se studenty od svého nástupu komunikuje. „Já jsem se s nimi setkala během minulého týdne dvakrát, jednou sama a jednou za přítomnosti doc. Jakoubka, a zároveň jsme oba nabídli další společné setkání v druhé půli května, kde by bylo možno znovu zevrubně představit aktuální koncepci," uvedla Friedová.

Studenti upozorňují, že od letošního ledna ústav opustilo pět pedagogů, přičemž v několika případech v tom podle nich hrály roli osobní antipatie. Navíc prý i Akreditační komise upozorňuje, že změny ve studijním plánu nežádoucím způsobem přiklánějí obor k předmětům spíše z oblasti mezinárodních teritoriálních studií. Na problém poukázali také při pátečním Studentském majálesu, kdy průvodem s rakví symbolicky pohřbívali etnologii.

Podle Friedové ze zprávy Akreditační komise vyplývá, že fakulta musí co nejdříve předložit novou akreditaci, a teprve pak se dá změna posoudit. Akreditace by měla být komisi odeslána do konce června.

„Zatím prošla fakultní studijní komisí, která ji označila za výrazně lepší, než byla ta předchozí. S ohledem na ochotu vedení fakulty se studenty o dalším směřování studia etnologie diskutovat nerozumím tomu, proč by se měla uskutečnit stávka," dodala děkanka.

Ústav etnologie je jedním ze tří desítek ústavů Filozofické fakulty UK, která má ještě třináct kateder a další pracoviště. Celkem na této fakultě nejstarší české univerzity studuje téměř 8000 studentů v bezmála sedmdesáti oborech.