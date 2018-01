Studenti: Dobrou brigádu dnes seženete jedině přes známé

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4. Hovořili jsme s nimi o tom, jaké zkušenosti mají s brigádami a zda vůbec projevují zájem si ke studiu přivydělávat.

Klára Vaňkátová, 19 let: Má největší zkušenost byla brigáda v restauraci na lodi, kde jsem leštila skleničky, hrnečky a podobně. Dohodila mi to kamarádka. Také už čtyři roky nárazově doučuji. Na pravidelné brigády nemám čas kvůli svým koníčkům. Jinak si myslím, že zájem o brigády u středoškoláků bývá jen u těch, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin.

Anna Šulcová, 18 let: Když jsem byla mladší, dělala jsem komparz v jednom seriálu. Před dvěma lety jsem pak začala točit na youtube, kde se snažím pobavit lidi nebo dávat rady a tipy do života. Z toho mám pravidelný příjem. Takže klasickou brigádu v nějakém občerstvení jsem nezažila, ale vím, že lidé okolo mě často v takových podnicích pracují. Mně celý proces od vymýšlení až po nahrání videa jednoho příspěvku zabírá sedmnáct hodin týdně.

Adéla Volejníková, 19 let: Byla jsem na třech brigádách. Asi dva víkendy jsem strávila ve skladu v Říčanech, kdy jsem vstávala v sobotu v šest ráno a končila v osm večer. Tehdy mi to doporučil jeden kamarád, který to našel na internetu. Líbilo se nám, že nebylo dané, kolikrát za měsíc tam musíme jít. Ta flexibilita mi jako studentovi hodně vyhovovala. Vydržela jsem tam ale jen dva víkendy, protože prostředí ani kolektiv mi tam nesedl a do toho jsem za den nachodila i osmnáct kilometrů. Také jsem občas dělala hostesku, což mi zase dohodila kamarádka. Minulé prázdniny jsem pak prodávala brýle v jednom obchodním centru.

David Pevný, 19 let: Jednou jsem si zkusil v supermarketu dělat pekaře. To docela šlo. Pak jsem dělal přes léto u filmu druhého mikrofonistu. Směny byly dvanáctihodinové. To mi dohodil kamarád. Mám ale i jednu hroznou brigádní zkušenost z restaurace v Kunraticích. Myl jsem tam nádobí pro sto padesát lidí ve dřezu, kde netekla teplá voda, myčka byla rozbitá. Celá tamní hygiena byla úplně otřesná. Zkrátka něco odporného. Co se obecně týče zájmu studentů o brigádu, řekl bych, že je to člověk od člověka. Když má někdo dost vysoké kapesné, tak proč by si chodil někam vydělávat peníze navíc.

Filip Sajler, 18 let: Chodím na brigády příležitostně. Dělal jsem u koní, u filmu, natáčím klipy nebo pomáhám tátovi, který pracuje jako instalatér v práci. Jednou jsem si zkusil i práci ve skladu. Je to dost o kontaktech, vždy mi dobrou brigádu někdo dohodil. Jinak se i rád flákám, takže myslím, že je zbytečné věnovat v našem věku moc času práci. Vždyť se ještě v životě napracujeme dosyta. Se svým kapesným jsem spokojený a vyjdu.

Lucie Tisoňová, 18 let: Většinou si léto užívám a na brigádu nejdu. Jednou jsem pouze vypomáhala pár hodin na festivalu vína. Dlouhodobější zkušenost zatím nemám. Měla jsem letos dělat vedoucí na příměstském táboře, ale nakonec to nevyšlo. Přes rok pak na brigádu chodit nestíhám. Kromě školy dělám závodně gymnastiku, tudíž mám v týdnu tréninky. Můj příjem se tak skládá z kapesného a vyžiji s tím dobře.

Veronika Jetmarová, 18 let: Chodím pravidelně zapisovat zápasy na volejbal, který jsem dříve hrávala. To mi pokrývá víkendy. Také ráda fotím, tak i tím si občas něco vydělám. A minulé léto jsem byla dva týdny na Šumavě v hotelu a tam dělala něco jako pokojskou. Celé to bylo domluvené přes jednu známou. Jsem člověk, který potřebuje být pořád v akci, takže mi takové tempo vyhovuje. Také mám úplně jiný pocit, když si peníze vydělám sama, navíc něčím, co mě baví. Jsem vděčná za to, že jsem nikdy nemusela dělat ve fast foodu.

Kateřina Smetanová, 19 let: Byla jsem pouze jednou na festivalu vypomáhat u vstupu. Nejsem totiž moc schopná říci, co bude za půl roku, natož, abych si někde plánovala směny. Léto ráda proflákám. Rodičům to nevadí, chtějí, abych se soustředila na školu. Navíc nepatřím mezi ty, kteří potřebují nejnovější předražený telefon, na který si většinou moji vrstevníci vydělávají.