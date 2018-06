Studenti budou jezdit MHD za korunu denně. Metru se o víkendech zkrátí intervaly

Za korunu si dnes nekoupíte už ani rohlík. Pokud ale studujete a netáhne vám na třicet, budete moci nejspíš brzy jezdit pražskou MHD za korunu denně. Praha plánuje zavést roční studentské kupóny na městskou dopravu za pouhých 365 korun.

V současnosti platí mládež do 18 let a studenti do 26 let za pražskou MHD 260 korun měsíčně. Pořídit si mohou také čtvrtletní, pětiměsíční nebo desetiměsíční časovou jízdenku, přičemž ta poslední stojí 2400 korun. Celoroční studentské jízdné v tuto chvíli neexistuje. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) navrhuje od 1. září nabízet studentům jediné předplacené jízdné – na 12 měsíců za symbolickou cenu.

Dolínek chce tímto opatřením motivovat mladé lidi k většímu využívání veřejné dopravy a zároveň snížit rostoucí životní náklady zejména u vysokoškoláků. „Když jsme výrazně zlevnili roční kupón, čelili jsme kritice, že to bude mít negativní ekonomický dopad. Ukázalo se, že opak je díky výraznému nárůstu počtu zákazníků pravdou,“ argumentoval Dolínek.

Rozpočtový výpadek: 350 milionů korun

Změna může podle odhadů přinést rozpočtový výpadek až 350 milionů korun. Dolínek je ale v tom směru optimistický. „Při zlevnění celoročního kupónu se také čekal výpadek kolem tři čtvrtě miliardy korun, nakonec to bylo něco přes sto milionů. Ztrátu totiž kompenzoval enormní nárůst zájmu o levnější jízdné. Věřím, že tentokrát to bude podobné,“ uvedl náměstek.

Výrazná sleva pro studenty má podle něj i snížit vysoký podíl černých pasažérů mezi mladými lidmi a také motivovat už pracující studenty, aby se místo autem pohybovali po Praze veřejnou dopravou.

Dolínkův návrh ještě musí schválit kolegové v Radě, kterou tvoří jedenáct politiků z ANO, ČSSD a Trojkoalice. Nová sleva, kterou chce Praha reagovat i na celostátní výrazné zlevnění vlaků a autobusů pro studenty a seniory, nejspíš podporu získá.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) ji jednoznačně podporuje. „Řešili jsme to už dříve v klubu ANO, protože to koresponduje s plánovanými slevami, které zavádí vláda,“ sdělila Krnáčová.

Jde o populismus?

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) by šla dokonce ještě dál. „Studenti mají mít MHD zdarma,“ napsala Kolínská Pražskému deníku. Podle Jiřího Nouzy, opozičního zastupitele za TOP 09 a bývalého radního pro dopravu, jde ale o projev populismu…

"Podle mého názoru je další zlevňování kuponu na MHD zbytečné. Současná cena 8 korun na den je již nyní velmi příznivá. Výpadek 350 milionů by se dal použít například na další rozvoj MHD případně na platy učitelů, což by studentům pomohlo více," uvedl celkem překvapivě zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.

Kromě výhodného studentského kupónu plánuje Dolínek spolu s organizací ROPID další změny. Počínaje 1. zářím by mělo jezdit metro na lince B i C o víkendu v kratších intervalech.

Připravuje se i možnost nákupu celoroční jízdenky na splátky v měsíčních nebo čtvrtletních intervalech. Vstřícný krok vůči lidem a rodinám s nižšími příjmy navrhla už začátkem dubna vznikající volební iniciativa Praha sobě.

Podle ní je jednorázová cena celoroční jízdenky i po jejím zlevnění příliš vysoká zejména pro desítky tisíc Pražanů, kteří jsou v exekuci. „Na začátku dluhové pasti přitom často stojí jízda načerno a nezaplacená pokuta,“ upozornil Jakob Hurrle z hnutí Praha sobě.

Co by se mělo od 1. září změnit v pražské MHD?