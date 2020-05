Apel oslovil i sestry Anetu a Zuzanu Pilsovy, které obě studují první ročník magisterského stupně v oboru reprodukční biotechnologie. V minulých týdnech pomáhaly na ovčí farmě v Novohradských horách. Vedle starosti o zvířata přitom zvládly plnit v online formě také studijní povinnosti.

„Máme moc rády zvířata a zároveň jsme chtěly více proniknout do chovu ovcí, protože s nimi zatím nemáme téměř žádné praktické zkušenosti. I proto to byla lákavá zkušenost, takže jsme neváhaly a okamžitě se k dobrovolné práci na farmě přihlásily,“ řekla Aneta Pilsová o vlastní motivaci.

Odchytávání narozených jehňat

Hlavní náplní bylo odchytávání nově narozených jehňat. „Ta jsme značily obojky s číslem, co nejdříve po narození vážily a společně s matkou umisťovaly do kotců. Staraly jsme se o to, aby jehňata zůstávala s matkou, aby nechodila do jiných částí kotců a aby dostatečně od matky pila. Na druhou stranu jsme kontrolovaly i matky, aby byly trpělivé,“ dodala.

Jehňatům studentky také dávaly známky, kupírovaly ocásky, odčervovaly matky a asistovaly při úpravě paznehtů. Po všech těchto zákrocích mohla být mláďata s jejich rodičkami vypuštěná na pastvinu mezi ostatní ovce.

Sestry Pilsovy navíc pomáhaly s krmením celého stáda a vedly záznamy o všech jehňatech o přírůstcích i úhynech. „Práci na farmě jsme zároveň využily ke splnění úkolů ze školy. Právě tento rok jsme měly předmět Porodnictví a porod jsme měly zdokumentovat. Hned první den jsme měly možnosti vidět celý porod u dvou ovcí, což nám velmi pomohlo ke splnění semestrální práce. Ovšem celý pobyt na farmě byl pro nás přínosný,“ svěřila se Zuzana Pilsová, která označila zkušenost z ovčí farmy za neocenitelnou praxi v oblasti ekologie, etologie či legislativy, při níž se ocitla „v plné polní“. Sestry prý dokonce po novém zážitku zvažují, jestli jejich „profesně vyvoleným“ zvířetem nebudou nakonec ovce, namísto dosud preferovaných koňů.

Chybí sběrači ovoce

Farmáři v rámci projektu Univerzity pomáhají zemědělcům a lesníkům – aktuálně poptávají kolem 350 pracovních pozic. Vedle ošetřovatelů zvířat jsou žádaní sběrači ovoce a zeleniny nebo brigádníci na chmelnici, kde byly sezonní práce pro středoškoláky i vysokoškoláky povinné do roku 1989.

„Nejčastější pracovní nabídky se týkají chmele. Na druhé straně je slušná poptávka po brigádách i do lesů – lidé chtějí sázet stromky, z mnoha důvodů je jim tato činnost blízká,“ všiml si Vlastimil Mikšík, který na ČZU vyučuje. Univerzita ze Suchdola začala inzerovat pracovní nabídky v zemědělství už před vypuknutím krize na serveru agroprace.cz.