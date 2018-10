Stuchlík: V koalici je nezkušenost a naivita. ANO chce hlídat v dozorčích radách

Opoziční roli primátorský kandidát ANO přijme. Petr Stuchlík to řekl v rozhovoru pro Pražský deník. Odpovědnost za volební neúspěch má podle Babišova manažera i primátorka Adriana Krnáčová a politici v městských částech.

Pražské volby mají z jistého úhlu pohledu čtyři vítěze a jednoho poraženého. „Tím poraženým jsme my,“ tvrdí volební lídr hnutí ANO v metropoli Petr Stuchlík. Úspěšný podnikatel a manažer v oblasti finančního poradenství chtěl být primátorem, ale teď vzhledem k povolebnímu vyjednávání mezi třemi subjekty bez ANO i bez vítězné ODS míří Stuchlík do opozice. Odmítá přitom hypotézy, podle kterých mu bude role opozičního zastupitele příliš malá a po nějakém čase se vzdá mandátu.

„Přemýšlím nad tím, co bych mohl dát Praze a jakou formou. V tuto chvíli nemám plány pro budoucnost. Jsem připraven vést aktivní opozici, a to po celé čtyři roky, bude-li potřeba. Rozhodně to není tak, že bych bral primátora, nebo nic,“ zdůrazňuje začínající politik.

Mám dost času na Prahu

Zároveň dodává, že je ve fázi, z níž se jeho život může ubírat různými směry a nedokáže úplně zaručit jeho trajektorii za rok či déle. „Právě jsem dokončil prodej Fincentra. Jinak zůstávám pasivním investorem. Většinu času bych ale teď mohl věnovat Praze,“ říká Stuchlík.

Rodící se koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a hnutí Praha sobě má podle Stuchlíka „dost lidí natěšených na politickou moc a snad i s dobrými úmysly“. Zároveň však v jejich řadách vnímá „nezkušenost a naivitu“. Ta se měla projevit třeba tím, že se v debatě o programových průnicích nová koalice zaměřila na „méně klíčové dopravní stavby“ typu Libeňský most a prý trochu opomenula ty zásadní jako metro D a silniční okruhy. „Individuální automobilová doprava je pro většinu Pražanů zásadní, ať chceme, nebo ne,“ myslí si Stuchlík.

Možné místo pro sebe i některé kolegy z ANO vidí například v dozorčích radách důležitých městských firem. Pokud by tedy o to pravděpodobná koalice stála. „Uvidíme, jaké budou nabídky. Městské podniky, to je svět sám pro sebe. Veřejně se většinou řeší hlavně městský rozpočet. Málo se už mluví o tom, že prostřednictvím svých firem spravuje Praha majetek v hodnotě tří set miliard korun. U nových hnutí, mezi něž počítám i ANO, je členská základna poměrně malá. To samé platí o vznikající koalici. Proto by mi dávalo logiku, když by zalovili i v opozičních řadách. Protože upřímně řečeno nejsou lidi,“ konstatuje Stuchlík. Odměny za práci pro městské společnosti jsou podle něj obecně přepálené a měly by se redukovat.

Krnáčové chyběla sebereflexe

Relativní volební neúspěch ANO v Praze vnímá jako souběh více faktorů. „Hnutí se změnilo z protestní strany na vládní, což je vždycky obtížnější. Důležitým faktorem byl geniální marketingový úspěch pana Čižinského (Praha sobě), který byl čtyři roky součástí magistrátní koalice, ale tvářil se, že s tím nemá nic společného. Je samozřejmě možné, že k tomu přispěla i změna lídra a má pozdější nominace,“ přiznává lídr ANO v Praze, který nahradil před volbami dosavadní jedničku Patrika Nachera.

Díl odpovědnosti za volební výsledek Stuchlík připisuje i dosluhující primátorce Adrianě Krnáčové. „Primátorce se spousta věcí povedla, ale chyběla jí sebereflexe směrem k vyjadřování a medializaci,“ tvrdí Stuchlík. Jen částečně souhlasí s výzvou stranického šéfa a premiéra Andreje Babiše, aby po pátém místě ve volbách v Praze „padaly hlavy“. Stuchlík odpovídá „asi by padat měly, ale otázka je, které“.

Podle jeho osobní zkušenosti někteří lidé včetně předsedy pražské krajské organizace Jana Říčaře na kampani tvrdě pracovali, určitá část se ale „jenom vezla“. „A ve většině městských částí byly výsledky horší než v magistrátních volbách,“ říká Stuchlík, podle kterého by se reforma měla zaměřit i na místní organizace.