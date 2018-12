/FOTOGALERIE/ Spolu s miliardovou investicí do opravy historické budovy Národního muzea v Praze, kterou nyní tisíce návštěvníků užasle obdivují, došlo také k revitalizaci okolí. Městský Institut plánování a rozvoje (IPR) představil novinářům dokončený prostor Muzejní oázy a opravené Čelakovského sady.

Park vedle Národního muzea, kolem něhož denně proudí tisíce aut na magistrále, nebyl přívětivým místem. Špinavá, zarostlá a tmavá zákoutí spíš naháněla strach. Pražané se Čelakovského sadům vyhýbali, což by se podle městských plánovačů mělo změnit. Podle IPR Praha je prostor konečně příjemný a bezpečným parkem.

„Okolí muzea je krásným příkladem toho, že když se lidé domluví, může vzniknout příjemný, moderní a kvalitní prostor. Pracujeme na tom, aby se podobně proměnila další zanedbaná místa, jako je Karlovo náměstí nebo Malostranské náměstí,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09), která má v gesci územní rozvoj.

Zástupci médií měli v tomto týdnu možnost podívat se, jak to kolem opraveného Národního muzea vlastně vypadá. Nový trávník a prvky nového pražského mobiliáře - tedy lavičky a osvětlení - spolu s malou psí loukou by měly nalákat obyvatele (a návštěvníky) hlavního města k jarní a letní relaxaci či k zimní procházce.

Oprava za 150 milionů korun

Architekti z IPR ve spolupráci s autory krajinářského řešení vysázeli šedesát stromů, které by stejně jako další zeleň měly prospívat i ve velmi nepříznivých podmínkách, a to díky unikátní technologii. Rostliny mají prokořenitelné buňky a speciální substrát. Někde navíc byly stromy umístěny do dlažby s retenční spárou umožňující lepší vsak vody.

„Revitalizace prostoru kolem Národního muzea ukazuje, že ne všude je snadné sázet stromy. Ale tam, kde to možné je, se nabízí mnoho způsobů, jak jim pomoci. Jen zdravý strom totiž plní kromě okrasné funkce i tu ochlazující, kvůli které jsme v létě zeleň mnohokrát skloňovali,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel pražského IPR.

Zatím to sice tak nevypadá, ale až se příroda probudí ze zimního spánku, bude zřejmé, že krajináři vysadili rovněž tisíce rostlin. „Vycházíme z nejlepších tradic české flóry. Každá část má své téma a vlastní kompozici. Nechybí bezkolence, kosatce, pomněnky nebo fialky. V záhonech porostou třeba staré odrůdy tulipánů a narcisů,“ popsal autor krajinářského řešení parku Ondřej Fous.

Mobilní kavárna

Investice podle IPR nepřesáhla 150 milionů korun. Do celkové částky se přitom počítají i náklady na proměnu prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea - včetně kolejí pro připravovanou tramvajovou trať na Václavské náměstí.

„Na projekt finančně přispěla i MČ Praha 1, aktuálně se jedná o způsobu správy parku,“ sdělil magistrátní Institut plánování a rozvoje, který Muzejní oázu označil za jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších děl během svého pětiletého fungování.

Místo spojující historické centrum s Vinohradskou ulicí je součástí takzvaného „kulturního distriktu.“ A ještě není jeho zvelebení definitivně u konce. „Na jaře sem plánujeme umístit stolky a židle pro odpočinek procházejících. Zvažujeme i umístění mobilní kavárny,“ nastínil plány spoluautor návrhu Jakub Hendrych.