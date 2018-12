Stromek seženete do tisícovky, pořídit jej můžete i přes internet

/INFOGRAFIKA/ Vánoční stromek je možné zakoupit na desítkách míst v metropoli. Extrémní zájem projevili Pražané o jedličky v květináčích od Lesů hlavního města během dvou týdnů se vyprodaly.

Většina obchodníků, kteří nabízejí stromky přímo na náměstích či ve frekventovaných ulicích, zahájila prodej v tomto týdnu. Podle počtu ohlášených záborů veřejných prostranství jich je jich několik desítek.

„V Praze 9 se místo s nejširší nabídkou vánočních stromků nachází v Sokolovské ulici u restaurace Pragovka. V současné době je v nabídce na 600 stromečků z Vysočiny a jejich počet je stále doplňován,“ informovala mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.

V samém centru města najdete prodejce například na náměstí Republiky, před obchodním domem My na Národní, na Palackého a Tylově náměstí.

Na jihozápadní části metropole, v Modřanech, mohou lidé tradičně nakupovat na Sofijském náměstí, kde si prostor pronajala česká firma z Vysočiny. „Prodává vlastní produkci borovici černou, jedli kavkazskou, smrk stříbrný (pichlavý) a smrk ztepilý a jako doplňkový sortiment stojánky na vánoční stromky a jmelí,“ vyjmenovala mluvčí Prahy 12 Olga Novotná.

Dvoumetrová jedle průměrně za tisíc

O něco déle mají jehličnany v nabídce i hypermarkety a další obchodní řetězce. „S prodejem vánočních stromků začínáme již od konce listopadu. Nutno říci, že tento živý sortiment nenabídneme ve všech našich prodejnách, protože k tomu nemáme vždy tak příznivé podmínky, jak by bylo potřeba,“ podotkla mluvčí Globusu Rita Gabrielová. V Praze nabízí řetězec stromky na Zličíně a v Čakovicích.

Podle informací Sdružení pěstitelů vánočních stromků se ceny za české stromky oproti loňsku nijak výrazně nezmění. Například nejoblíbenější jedle kavkazská vyjde na 550 až 900 korun, smrk pichlavý na 400600 korun a za borovici černou zájemci zaplatí od 400 do 500 korun. Ceny jsou však rozdílné region od regionu, zákazníci v hlavním městě by měli počítat spíše s cenou u horní hranice. Kalkulaci připravilo sdružení pro nejpoptávanější výšku stromů od 150 do 200 centimetrů.

Stromek s dovozem před práh

Kdo si chce ušetřit cestu pro stromek, může si ho objednat s dovozem až domů. Například v e-shopu zahradnictví Zafido lze vybírat z pěti druhů ve velikostech od půl do pěti metrů. Podle zadaných parametrů zašle firma do mailu fotografie dvou nejvhodnějších stromků, z nichž si zákazník zvolí. Ceny jsou podobné jako u pouličních prodejců, za dopravu se platí necelých 120 korun.

Obrovský zájem projevili Pražané i letos o projekt Lesů hlavního města. Jedličky v květináčích se vyprodaly během dvou týdnů.

Lesníci letos připravili celkem 400 jedliček, které bude možné na jaře vysadit buď na zahradu, anebo přímo do lesa mezi ostatní stromy,“ uvedla mluvčí organizace Petra Fišerová. Společné vysazování bývalých vánočních jedliček je naplánováno na 7. dubna příštího roku v Kunratickém lese.

Loni se do lesa vrátilo při společném sázení přibližně sto z 250 prodaných kusů.