Každý strom se hodí. Do alejí v Praze 2 přibude dvaatřicet nových

Vedení hlavního města si dalo za úkol, že v průběhu osmi let vysadí milion nových stromů. Ambiciózní plán je nyní zhruba v polovině. Zatímco na okrajích Metropole přibývají po desítkách tisíc, v centru to tak snadná záležitost není. Přesto přibývají i zde. Ve spolupráci s městskou částí Technická správa komunikací (TSK) na podzim dovysadí chybějících 32 stromů do uličních stromořadí v Praze 2.

Dosadba stromů v Praze 2. | Foto: MČ Praha 2