/VIDEO, FOTOGALERIE/ Srdce Prahy oživí o adventu vánoční strom, který přijede z Libereckého kraje. Vyrostl do výšky zhruba čtyřiadvacet metrů na soukromém pozemku v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku.

Kácení vánočního stromu pro Prahu se odehrálo v Pertolticích pod Ralskem. | Video: Hana Tietze

Poslední listopadovou sobotu se o jeho pokácení a převoz postarali pracovníci z Technologie města Prahy (THMP). „Pro Pražany a všechny, kteří se do hlavního města v předvánočním čase vypraví, letos přivezeme přibližně padesát let starý smrk ztepilý s obvodem kmene 196 centimetrů. Pochází od soukromého majitele a po jeho úpravě pro Staroměstské náměstí bude mít výšku úctyhodných 22 metrů,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Smrk vzešel z téměř čtyřiceti tipů soutěže Hledá se strom, kterou v létě vyhlásil organizátor trhů. Do soutěže přihlásil smrk majitel pozemku z důvodu bezpečnosti. Obával se, že by mohl jehličnan spadnout na chalupu, ke které je nakloněný.

„Smrk splňuje všechny parametry a věřím, že během adventu bude nejen ozdobou, ale i zpříjemněním tohoto krásného předvánočního času v centru Prahy,“ zdůraznil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Kácení vánočního stromu pro Prahu.Zdroj: Hana Tietze„Nejvíce tipů na vánoční strom pro Prahu přišlo tradičně z Libereckého kraje. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun. Organizátoři již mají také živý strom pro Václavské náměstí, který pochází z Královéhradeckého kraje,“ podotkla mluvčí společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy, Hana Tietze.

Na Staroměstské náměstí vyjede vánoční strom v noci z pondělí 27. na úterý 28. listopadu. Logisticky náročný převoz za doprovodu policie bude probíhat v nočních hodinách z důvodu bezpečnosti a minimalizace omezení pro pražskou dopravu.

Po ukotvení stromů je zaměstnanci THMP nazdobí vánočními dekory, osvětlením a několika kilometry vánočních světelných řetězů, aby byly připraveny na zahájení letošního adventu. Vánoční strom na Staroměstském náměstí se pak slavnostně rozsvítí v pátek 1. prosince.

Není to poprvé, kdy putoval do Prahy vánoční strom. V roce 2015 se v hlavním městě rozsvítil 70 let starý smrk z českolipské Dubice, který byl pokácen kvůli bezpečnosti. Symbolicky za doprovodu padajících sněhových vloček ho tehdy podřízl šampion v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček. V roce 2019 ozdobil Staroměstské náměstí smrk ztepilý ze Semil. Pražanům strom věnovala majitelka zahrady nedaleko centra Semil Soňa Jarolímková Římková.

S nápadem přihlásit strom do výběru vánočního stromu na Staroměstské náměstí přišly její děti. A jí nápad nadchl. Strom dosáhl k hranici své životnosti a za několik let by mohl ohrožovat bezpečnost domů v okolí.

„Nechtěla jsem, aby někoho ohrozil. O kácení jsem přemýšlela již nějakou dobu. Tím, že se stane vánočním stromem pro Prahu krásně završí svůj čas,“ podotkla v minulosti Jarolímková Římková. Rok předtím to byl opět smrk ztepilý, tentokrát z Rynoltic na Liberecku.

Před dvěma lety cestoval vánoční strom do Prahy z vesničky nedaleko Jablonce nad Nisou. Dvacet jedna a půl metru vysoký strom vzešel z třicítky tipů, které zaslala veřejnost. „Loňský vánoční strom pocházel z obce Kytlice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pětadvaceti metrů rostl 58 let.

