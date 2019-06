Česku proto hrozí, že bude muset vrátit necelou půlmiliardu korun, které Agrofert na dotacích čerpal. „Pochybení je v té zprávě o sedmdesáti stranách opravdu mnoho a ukazují na odpovědnost politiků, státních úředníků i manažerů Agrofertu. Také tito lidé jsou v potenciálním střetu zájmů, což pro ně může mít trestněprávní důsledky,“ zdůraznil ředitel české TI Ondráčka, který očekává, že bude ve stínu informací z Bruselu narůstat veřejný tlak na Babišovu rezignaci. „Andrej Babiš se nemůže chovat ke státu a EU jako k bankomatu s otevřeným účtem. Pokud by to měl Babiš ustát, tak se řítíme k Orbánově Maďarsku, kde jeden člověk v podstatně ovládá celý stát,“ pokračoval Ondráčka.

ODS: Požádejte o důvěru

Lídr opoziční ODS Petr Fiala vyzval premiéra, aby kvůli předběžné zprávě z Bruselu požádal v poslanecké sněmovně o potvrzení důvěry. „Mělo by být jasné, o čí důvěru se v takovéto situaci předseda vlády opírá,“ argumentoval Fiala. Babiš naproti tomu vyzval Fialu, aby sám vyvolal hlasování o nedůvěře kabinetu hnutí ANO a ČSSD. „Při té příležitosti bych občany seznámil s tím, kolik peněz nemohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních patnáct let, tedy i v době, kdy vládla ODS,“ kontroval ve vyjádření pro ČTK premiér.

V návaznosti na audit Evropské komise stupňují své požadavky i aktivisté z iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Žádají už nejen odchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové z vlády, ale také demisi samotného Babiše.

Organizátoři podvečerní demonstrace na Václavském náměstí očekávají účast kolem sta tisíce lidí. To by znamenalo nejmasovější protest na českém území od roku 1989. Na akci v centru Prahy se proto připravuje i dopravní podnik a policie. „V případě větší účasti osob omezíme nebo zcela uzavřeme dopravu na Václavském náměstí,“ avizoval mluvčí krajského ředitelství policie Jan Daněk. Ve hře přitom bylo i uzavření vstupů do metra ve stanici Muzeum.