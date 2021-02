Podle manažerky sociálních služeb v Jahodě se zatím na sídlištích neprojevuje nárůst sociálních problémů v důsledku infekčního onemocnění covid-19 tak výrazně, jak bychom mohli čekat, ale reálný stav se nejspíš projeví až s jarním oteplením.

„Největším problémem u znevýhodněných dětí na sídlišti je v době pandemie absence školní výuky a tím i ztráta důležitých sociálních kontaktů a pravidelného režimu. Pomáháme často dětem a dospívajícím, kteří mají problém zapadnout do kolektivu a dlouhá izolace těchto dětí od jejich vrstevníků jim v tom nepomáhá,“ poznamenala Vendula Fendrychová. S kolegy z Jahody se v příštích měsících obává růstu chudoby v důsledku horší finanční gramotnosti sociálně vyloučených v kombinaci s propouštěním, nedostatkem práce včetně brigád a zadlužováním.

Problém s motivací

Služby obou nízkoprahových klubů na Černém mostě s kapacitou (v jeden okamžik) osm a dvanáct lidí fungují i během nouzového stavu a zájem o ně trvá. Část z klientů, momentálně deset, do nich dochází za pravidelným doučováním. „Možná se to nezdá příliš, ale je to velký úspěch. Většina z našich klientů nemá žádnou motivaci ke studiu ani podporu z rodiny, aby se vzdělávali. Překvapilo nás také, že se doučují převážně studenti učilišť a středních odborných škol, kde jsme takovou motivaci nečekali,“ dodala Vendula Fendrychová.

Profesionálové z oboru začali už během jarní fáze šíření koronaviru upozorňovat na to, že po návratu žáků do škol může být složité obnovit motivaci ke studiu zvláště u dětí, které měly se vzděláním a vzdělávacími návyky problémy i za normálních okolností. Právě nízkoprahová centra se proto začala zapojovat do distanční výuky v roli pomocníků a prostředníků mezi sociálně slabšími rodinami a školami. Stejně jako řada dalších organizací tohoto typu má i Jahoda k dispozici notebooky a tablety pro potřeby dětí z chudších poměrů. Techniku, kterou Jahoda dostala z veřejných sbírek, lze zapůjčit i do domácností.

Podle analýzy informačního centra o vzdělávání EDUin se v celém Česku přestalo během první vlny karantény vzdělávat zhruba deset tisíc dětí. Dlouhotrvající distanční výuka tak podle pomáhajících organizací zvyšuje riziko „předčasných odchodů“ ze vzdělávacího systému.

Nedokončené vzdělání je dohoní později

„Dramatická situace je u studentů učebních oborů, tedy po ukončení povinné školní docházky. Místo školy si najdou brigádu, začnou vydělávat a návrat do školy, která není nijak lákavě stráveným časem, zavrhnou. To, že nedokončí vzdělání, je dohoní v životě později,” konstatovala už loni v listopadu ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová, která také popsala, jak vypadá asistence „nízkoprahů“ případně terénních pracovníků v distanční výuce. „Děti aktivně vyhledáme, domluvíme se školou individuální plán doučování dle potřeb dítěte a rodičům vysvětlíme, co, jak a proč děláme. Tam, kde je potřeba, rodiny navážeme i na další sociální služby jako je sociálně-aktivizační služba. Je důležité, aby dítě i rodina nezůstaly bez podpory. Následky propadu bychom řešili mnoho dalších let,” dodala Zikmundová.

Lidé z praxe upozorňují, že infekční nemoc proměnila samotný způsob poskytování sociálních služeb. Část z nich se totiž přesunula na internet. Po síti komunikují „streetworkeři“ s klienty zejména v rovině informací o rychle se měnící epidemické situaci a s ní spojenými pravidly. Za problém však organizace považují fakt, že s distančními službami nepočítá aktuální zákon o sociálních službách, a proto je mimo jiné nelze zapisovat do výkazů práce.

Poskytovatelé terénních a nízkoprahových služeb navíc poukazují na to, že protiepidemické restrikce se odrážejí i na psychice školáků, kteří před rokem patřili mezi bezproblémové. „Následkem dlouhé izolace pozorujeme u dětí také psychickou a emoční nepohodu, která se projevuje zvýšenými úzkostmi, depresí nebo tendencemi k sebepoškozování či poruchám příjmu potravy. Tyto symptomy se projevují i u dětí z běžných rodin, které by se do fokusu nízkoprahových sociálních služeb jinak nedostaly,“ uzavřela Martina Zikmundová.