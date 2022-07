VIDEO, FOTO: Středoškolačky zakončily letní školu IT galavečerem

Přivést další dívky do světa IT má za cíl Letní škola IT pořádaná organizací Czechitas ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Její sedmý ročník začal minulý týden a v pátek se uskutečnil galavečer účastnic s prezentací toho, co se ve škole naučily.

Letní škola IT pořádaná organizací Czechitas ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. | Video: Deník/Lucie Štrachová