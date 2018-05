Středoškoláci: Za naším ředitelem můžeme kdykoli přijít

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Smíchovské střední průmyslové školy.

Petr Štěpánek, 18 let: Na naší škole může každý zajít za ředitelem s projektem, který by chtěl realizovat, a pokud to má pořádně promyšlené a projekt vypadá slibně, ředitel mu na to dá peníze a prostor. Takhle třeba v dílně stavíme chytrý dům. Také tu například na stejném principu funguje Studentský klub. Studenti mohou dost zasahovat do chodu školy. Máme setkání, kterým se říká kulaté stoly, kde si je student, učitel, ředitel a absolvent roven a kde se debatuje o různých problémech a projektech. Taky se často organizují ankety mezi studenty, aby mohli napsat, co jim vadí a co by chtěli zlepšit.





Ondřej Sloup, 18 let: Pro tuto školu jsou velice důležité různé soutěže. I já jsem se o škole dozvěděl prostřednictvím soutěže Junioři v IT, kterou škola organizovala. Výsledek v soutěži pomohl i při hlášení se na školu. Samozřejmě jsme orientováni na IT, takže většina soutěží a akcí je také mířena tímto směrem. Například jsme se na konci roku 2017 účastnili Hackathonu v Brně. Sjelo se tam 15 týmů a každý měl za úkol za 24 hodin napsat nějaký program nebo aplikaci. Jeden z našich týmů tu získal 2. místo. No a jinak samozřejmě máme i další akce, jako je grilovačka či různé konference.





Jakub Jerolímek, 19 let: My jako studenti nemáme přímý kontakt s magistrátem, ale ředitel někdy bere některé studenty na porady, aby viděli, jak takové věci probíhají, a aby poskytli i svůj pohled na věc. Jinak ale dostáváme docela hodně grantů na různé projekty. Jeden student si kvůli maturitnímu projektu zažádal o šest grantů a dostal jich pět. Takže to funguje dobře. Taky když máme nějakou akci, tak se někdy dostaví někdo z magistrátu. A jednou tu byla i primátorka Adriana Krnáčová, která si přišla prohlédnout naši školu.





Marek Červenka, 18 let: Jsem předseda studentské rady, takže řeším, co studenty trápí a co se jim líbí. S radou potom pomáháme i s organizací různých akcí. Scházíme se jednou či dvakrát měsíčně. Nyní se například řeší, jestli by ve Studentském klubu měly být herní počítače. Nebo nás teď studenti prosí, jestli by nešlo v období velkého sucha vyjednat možnost nosit po škole normální boty místo přezuvek. Také samozřejmě komunikujeme s vedením školy a zapojujeme se do procesu rozhodování.





Patrick Tsidina, 19 let: Komunikace zde na škole je fakt dobrá. Kdokoli může přijít za ředitelem a něco mu navrhnout nebo si postěžovat. Stejně bych ale uvítal nějaký centrální komunikační prostředek, kde by bylo možné vyfiltrovat, kdo co dostane. Aby to bylo vše na jednom místě. Teď používáme hlavně Facebook a máme virtuální školu, kde se někdy nějaké informace objevují, ale chtělo by to ještě doladit.





